Neues Hallenbad am Tegernsee: Alles zurück auf Anfang

Von: Gabi Werner

Der Wiesseer Badepark ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen. Er soll noch heuer abgerissen werden - wann der versprochene Neubau des Hallenbads kommt, ist offen. © Thomas Plettenberg

Die Karten in Sachen Schwimmbad sind neu gemischt. Nachdem Bad Wiessee klar gemacht hat, dass es den Neubau alleine nicht stemmen kann, sind auch die anderen Tal-Gemeinden wieder am Zug. Wie geht‘s nun weiter?

Tegernseer Tal – „Bad Wiessee hat Fakten geschaffen, mit denen müssen wir nun klar kommen“, sagt der Rottacher Bürgermeister Christian Köck (CSU). Für ihn steht – ebenso wie offenbar für alle anderen Rathaus-Chefs rund um den See – außer Frage, dass es am Tegernsee wieder die Möglichkeit für ganzjähriges Schwimmen geben müsse. Die große Frage ist: in welcher Form? Ein Bad mit allem Wellness-Schnicksachnack, wie es die Gemeinde ursprünglich für rund 30 Millionen Euro geplant hatte, dürfte angesichts explodierender Bau- und Energiekosten nicht mehr realistisch sein. „Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, in welche Richtung es gehen soll“, meint Köck, der das Thema möglichst schnell angehen möchte, Bad Wiessee aber zunächst in der „Bringschuld“ sieht. Die Gemeinde am Westufer müsse den Prozess nun anstoßen und die Nachbarkommunen zurück an den Verhandlungstisch holen.

Rottachs Bürgermeister Christian Köck © Thomas Plettenberg

Neues Schwimmbad: Tegernseer Bürgermeister will die Sache nicht blauäugig angehen

Während Köck aufs Tempo drücken möchte, sieht Tegernsees Rathaus-Chef Johannes Hagn (CSU) die Talgemeinden am Anfang eines schwierigen und durchaus langwierigen Prozesses. „Das Projekt muss vernünftig aufgegleist werden – wir müssen uns zunächst über die Rechtsform und die Finanzierung klar werden“, sagt Hagn über ein mögliches Gemeinschaftsprojekt. Man dürfe die Sache nicht blauäugig angehen, findet der Tegernseer Bürgermeister, der dabei auch an „das Fiasko mit der Spielbank-Abgabe“ erinnert. Über dieses Thema waren Bad Wiessee und die anderen Tal-Kommunen bekanntlich in eine juristische Auseinandersetzung geraten. Für Hagn ist es zudem wichtig, dass ein solches Angebot des kommunalen Schwimmens „einigermaßen wirtschaftlich darstellbar“ ist.

Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn © Thomas Plettenberg

Fürs neue Hallenbad wird es ein „interkommunales Gremium“ geben müssen

Sauna oder nicht? Kinderbecken oder nicht? Während die Grundsatzentscheidung für ein gemeinsames Bad wohl in allen Gesamt-Gemeinderäten zu treffen ist, müsste für die spätere Detailplanung vermutlich ein praktikablerer Weg gefunden werden. Der Wiesseer Gemeinderat hatte im Rahmen seiner Sondersitzung angeregt, ein „interkommunales Gremium“ ins Leben zu rufen, um den Prozess zu starten und voranzutreiben.

Kreuther Bürgermeister will Meinungsbild im Gemeinderat einholen

Ein solches Gremium macht auch in den Augen der anderen Tal-Bürgermeister Sinn. Zunächst aber, so stellt der Kreuther Gemeindechef Josef Bierschneider (CSU) klar, müssten sich die Bürgermeister über die Eckpunkte eines gemeinsamen Hallenbades einig werden und anschließend ein Meinungsbild in ihren jeweiligen Gemeinderäten einholen. Eine zentrale Frage ist für Bierschneider auch, wie sich Bad Wiessee das künftige Zusammenspiel vorstellt. Bis jetzt, sagt er, sei es ja nicht erwünscht gewesen, dass die anderen Talgemeinden beim Konzept eines neuen Bades mitreden.

Bad Wiessee würde Badepark-Grundstück weiterhin bereit stellen

Offen ist übrigens auch wieder, wo im Tal ein neues Schwimmbad entstehen könnte. Nachdem die Gemeinde Bad Wiessee das Flurstück des Badeparks aber weiterhin zur Verfügung stellen würde, wird es wohl – auch aus Ermangelung an Alternativen – auf diesen Standort hinauslaufen. Der Abbruch des alten Badeparks soll im dritten Quartal dieses Jahres beginnen.

„Das kommunale Schwimmen“, so betont auch Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG), „ist uns allen wichtig“. Familien mit Kindern, Schulen, die Rettungsorganisationen – alle sehnen die Rückkehr eines solchen Angebots herbei. Auch Besel sieht den ersten Schritt darin, die Erwartungshaltungen der einzelnen Talkommunen abzuklopfen. „Die Gemeinden sind ja auch mit unterschiedlicher finanzieller Stärke unterwegs.“ Der Gmunder Rathaus-Chef zeigt sich aber durchaus zuversichtlich, dass eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit auch in Sachen Hallenbad funktionieren wird. „Da spielt es uns in die Tasche, dass wir generell gut zusammenarbeiten“, sagt er mit Blick auf Beispiele wie den Abwasser-Zweckverband oder die Musikschule. „Ich bin optimistisch“, sagt Besel über die Realisierung eines talweiten Hallenbads.

Kühn erklärt: Warum der alte Badepark nicht reaktiviert werden kann

Ein neues Hallenbad wird es also so schnell nicht geben am Tegernsee. Immer öfter wird daher in jüngster Zeit die Forderung laut, zumindest das Schwimmbecken im alten Badepark zu reaktivieren. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) erteilt dieser Idee auf Nachfrage eine klare Absage. Zum einen sei ein Großteil der Technik in der zum Abriss freigegebenen Einrichtung gar nicht mehr vorhanden. „Das Blockheizkraftwerk zum Beispiel wurde bereits verkauft“, sagt Kühn. Auch die Kassenanlage im Eingangsbereich gebe es längst nicht mehr.

Zum anderen seien die Anlagen in dem alten Bad stark sanierungsbedürftig. Erschwerend hinzu komme, dass die beiden großen Becken innen und außen nun über lange Zeit nicht gewässert worden seien – „auch die müssten komplett saniert werden“, erklärt Kühn. Abgesehen von dem energetischen Problem: Das Bad in dem maroden Zustand zu beheizen, „wäre in der jetzigen Zeit unverantwortlich“.

gab