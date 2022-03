Neues Haus am Wiesseer Lindenplatz: Statt Laden kommt eine Zahnarztpraxis

Das neue Wohn- und Geschäftshaus am Lindenplatz sollte eigentlich den Ort beleben. Dass dort nun eine Zahnarzt-Praxis einzieht, sorgte für wenige Begeisterung. © Thomas Plettenberg

Endlich steht am Lindenplatz das neue Wohn- und Geschäftshaus und füllt sich mit Leben. Dass dort allerdings eine Zahnarztpraxis einziehen soll, sorgte im Wiesseer Bauausschuss für Murren.

Bad Wiessee – Das neue Wohn- und Geschäftshaus am Lindenplatz in Bad Wiessee hat während der Planung und der Entstehungszeit für viel Gesprächsstoff im Ort gesorgt. Erst kürzlich hatte ein behördlicher Baustopp aus dem Jahr 2020 noch ein Nachspiel vor Gericht. Mittlerweile ist das Objekt der MW-Eigenheimbau GmbH aus Ismaning fertig und füllt sich langsam mit Leben. So hat dort zum Beispiel ein Friseur-Salon seinen Betrieb aufgenommen. Wie jetzt in der Sitzung des Wiesseer Bauausschusses bekannt wurde, wird es in dem Haus an der Haupstraße künftig auch eine Zahnarztpraxis geben. Diese Nutzung löste im Gremium wenig Begeisterung aus.

Lindenplatz: Auch eine Zahnarztpraxis ist im Mischgebiet zulässig

Bauamtsleiter Anton Bammer erläuterte, dass der bislang als große Ladenfläche vorgesehene Teilbereich im Erdgeschoss des Neubaus nunmehr zu einer Zahnarztpraxis umfunktioniert werden solle. Dem Ausschuss lag ein entsprechender Antrag auf Nutzungsänderung vor. Weil es sich bei dem Areal um ein Mischgebiet handelt, sei eine Praxis – genau wie ein Ladengeschäft – dort ebenfalls zulässig, informierte Bammer. Auch hinsichtlich der Stellplätze würden sich keine erhöhten Anforderungen ergeben. Im Gegenteil: Durch den geplanten Einbau von Zwischenwänden falle die tatsächliche Nutzfläche sogar geringer aus als bei der bisher vorgesehen Ladenfläche.

Bauausschuss-Mitglieder enttäuscht: Gebäude sollte Ort beleben

Bei den Mitgliedern des Ausschusses löste das Ansinnen trotzdem ein Murren aus. „Dort im Zentrum sollte doch Einzelhandel stattfinden – ich kann mich mit einer Praxis nicht so recht anfreunden“, meinte Peter Kathan (CSU). Und auch für SPD-Kollege Benedikt Dörder war diese Nutzung schwer vorstellbar: „Ich vermute, da war etwas anderes angedacht.“

Die alteingesessenen Gemeinderäte, die den langen Genehmigungsprozess für den Ersatzbau des ehemaligen Haus Ursula begleitet hatten, klärten auf. „Um das Gebäude wurde intensiv gerungen“, sagte Bernd Kuntze-Fechner (SPD). Ein Ärztehaus, so räumte er ein, sie dort nicht unbedingt angedacht gewesen. Eigentlich sei es Ziel gewesen, den Ort mit diesem Objekt zu beleben.

CSU-Sprecher Sareiter erinnert an schwierige Planungsphase

Florian Sareiter (CSU) erinnerte daran, dass die Planungen für den Neubau erst nach sechs oder sieben Tekturen in trockenen Tüchern gewesen sei. An der Nutzung lasse sich nicht viel ändern, meinte Sareiter. „Das sind Eigentumsflächen, das heißt, die Besitzerin kann das so nutzen, wie sie möchte.“ Fraktionskollege Kurt Sareiter sah das ähnlich. Auch wenn er dort gerne ein Modegeschäft gesehen hätte – was dort entstehe, entscheide wohl der Markt.

Auf die spitze Anmerkung von Johannes von Miller (Grüne), dass man doch die hässliche Fassade anders streichen möge, wurde nicht weiter eingegangen. Einstimmig, weil ohnehin nicht zu ändern, stimmte der Ausschuss der gewünschten Nutzungsänderung zu.

