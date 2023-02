Montgolfiade am Tegernsee: Fackelleuchten und „kleines Hupferl“ zum Finale

Ballonglühen ohne Ballone: Wie riesige Fackeln erhellten die Brenner der Ballonkörbe von zwölf Teams am Samstagabend den Sonnenbichl. © Thomas Plettenberg

Mit einem Ballonglühen ist die 22. Montgolfiade am Tegernsee am Samstagabend zu Ende gegangen. Am Sonntag war nur noch ein „kleines Hupferl“ möglich.

Bad Wiessee – Das große Spektakel von einst hat sich auf seine Ursprünge besonnen, die Montgolfiade am Tegernsee fand heuer abermals als Ballonertreffen statt. Auch der einzige öffentliche Programmpunkt fiel weniger spektakulär aus als früher: Beim Ballonglühen am Samstagabend blieben die Hüllen am Wiesseer Sonnenbichl angesichts des aufgeweichten Untergrunds und der Windböen eingepackt, berichtet Peter Rie, Montgolfiade-Organisator der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT).

Die Brenner in den Körben von zwölf Teams erhellten den Abend wie riesige Fackeln vor rund 250 Besuchern, flankiert von ein paar Modellballonen. Klein, aber fein, findet Rie: „Der Blick von der Terrasse des Berghotels Sonnenbichl mit Grill und Bar war wirklich schön.“

Begleitprogramm hält Ballonfahrer auch ohne Starts bei Laune

Die meisten der 25 Ballon-Teams, die vorige Woche mit einem Programm mit Vorträgen, Bräustüberlbesuch und Naturkäserei-Führung auch ohne weitere Starts bei bester Laune gehalten wurden, reisten am Sonntagmorgen ab, nachdem klar war, dass das Wetter im Tal keine Fahrten im größeren Rahmen zulassen würde, erklärt Rie. Damit hoben die Teilnehmer der Montgolfiade im Tegernseer Tal 2023 nur zum Auftakt bei Traumwetter im großen Stil ab. „Ein, zwei Teams sind Sonntagfrüh noch Richtung Warngau raus und haben von dort ein kleines Hupferl gemacht.“