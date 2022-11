Oberland Hospiz braucht Unterstützung: Spendenaktion gestartet

Neubau in Bad Wiessee

Von Christina Jachert-Maier schließen

Die Pläne stehen, das Rechtliche ist geklärt. Schon im nächsten Jahr soll der Bau des Oberland Hospiz in Bad Wiessee beginnen. Jetzt hat sich der neu gegründete Förderverein erstmals öffentlich präsentiert. Es ist der Start einer groß angelegten Spendenaktion. Ziel: eine Million Euro.

Landkreis – Die erste Großspende ist schon verbucht: 35 000 Euro hat die Joachim und Adolfine Sighart-Stiftung, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Winfried Frohwerk aus Rottach-Egern, bereits an den Hospizkreis Miesbach und den Förderverein Oberland Hospiz übergeben. Das Geld fließt in die Einrichtung und den Betrieb des geplanten Hospizes in Bad Wiessee. Wie berichtet, soll der Neubau auf dem Grundstück des jetzigen Josefsheim im Löblweg bereits im Herbst 2024 oder Frühjahr 2025 die ersten zwölf Gäste aufnehmen.

Erste Präsentation bei Unternehmer-Forum

Der Förderverein hat die Aufgabe übernommen, um finanzielle Unterstützung für das Projekt zu werben. Öffentlich hat sich der Verein jetzt erstmals beim Fit Forum der Kreissparkasse Miesbach/Tegernsee beim Dinzler in Irschenberg präsentiert. „Das war der Startschuss für unsere Spendenaktion“, sagt der Rottacher Gastwirt Josef Bogner, Vorsitzender des Fördervereins. Ein Hospiz bei einem Unternehmertreffen vorzustellen, sei sicher ungewöhnlich. „Aber wir hatten viele sehr gute Gespräche“, meint Bogner.

Ein umtriebiger Unternehmer, das ist Bogner selbst. Ein Hansdampf in allen Gassen, der über ein vielfädiges Netzwerk und glückliche Zufälle die Marion-von-Tessin-Stiftung dafür gewinnen konnte, das Josefsheim-Grundstück in Bad Wiessee zu kaufen, um darauf ein Hospiz für die gesamte Region zu bauen. Bogner brennt für das Projekt. „Das Thema geht jeden an“, sagt er. Der Standort sei auch eine Botschaft. „Wir können hier im Tal nicht nur Luxusvillen und Party für reich und schön“, meint Bogner. Es sei auch Platz für einen Ort, an dem sehr kranke Menschen liebevoll betreut und in Würde vom Leben Abschied nehmen können.

Hospizkreis ist seit vielen Jahren im Landkreis aktiv

Der Wunsch nach einem solchen Ort besteht schon lange. Der Hospizkreis im Landkreis Miesbach bietet Sterbenden und ihren Angehörigen seit 26 Jahren einfühlsame und fachkundige Begleitung. Doch Pläne, ein stationäres Hospiz im Landkreis zu schaffen, ließen sich bislang nicht umsetzen.

Jetzt sind alle Weichen gestellt. Die Tessin-Stiftung hat das Grundstück gekauft, der Wiesseer Bauausschuss signalisierte kürzlich Zustimmung für die Pläne des Schlierseer Architekten Johannes Wegmann. Vorgesehen ist ein größtenteils erdgeschossiges Gebäude mit begrüntem Flachdach. Das alte Josefsheim wird abgerissen. Für den Betrieb wurde die Oberland Hospiz gGmbH gegründet, beteiligt sind der Förderverein, die Marion-von-Tessin-Stiftung und der Hospizkreis. „Jetzt ist rechtlich alles in trockenen Tüchern“, erklärt Bogner. Damit sei die Zeit nun reif für den offiziellen Start der Spendenaktion.

Stiftung errichtet das Gebäude

Dabei sind die Baukosten selbst kein Thema: Die übernimmt die Tessin-Stiftung. „Dafür gebührt ihr der allergrößte Dank“, sagt Bogner. Aber der Förderverein wolle für die bestmögliche Einrichtung des Hauses sorgen. Zudem sind auch für den Betrieb Spenden obligatorisch. Zwar übernehmen die Kassen ein Großteil der Kosten, aber die Betreiber müssen auch einen nicht unerheblichen Betrag über Spenden abdecken. Laut Förderverein handelt es sich um etwa 150 000 bis 200 000 Euro pro Jahr, fünf Prozent der Betriebskosten. Als Spendenziel hat Bogner eine stolze Summe ausgerufen: eine Million Euro.

Förderverein wirbt um Mitglieder

Bogner und seine Mitkämpfer werden in den kommenden Wochen und Monaten durch den Landkreis touren und um Unterstützung für das Oberland Hospiz werben. Der Förderverein hat Flyer und Mitgliedsanträge in großer Zahl drucken lassen. Aktuell hat der Verein ein knappes Dutzend Mitglieder, 1000 sollen es werden.

Unterdessen arbeitet der Geschäftsführer der Gesellschaft, Alexander Schwägerl, schon am Aufbau des Hospizes. Schwägerl hat darin viel Erfahrung. Er leitet auch die Allgäu Hospiz gGmbH und hilft der neuen Einrichtung im Oberland auf die Beine. Am 19. November ist ein Termin mit Schwägerl angesetzt, man bespricht das weitere Vorgehen. Bogner ist zuversichtlich, dass es an Unterstützung nicht mangeln wird. „Wir erleben viel Zuspruch.“

Der Förderverein

informiert auf seiner Homepage www.foerderverein-oberlandhospiz.de über sein Projekt. das Spendenkonto 11 4 11 ist bei der Kreisssparkasse Miesbach-Tegernsee eingerichtet (IBAN DE 82 7115 2570 0000 0114 11 BIC BYLADEM1MIB).