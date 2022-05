Orgel-Sanierung und neues Pfarrheim für Bad Wiessee: In St. Anton geht‘s voran

Von: Gabi Werner

Technisch und klanglich verbessert wurde die Orgel in der Kirche St. Anton. Kirchenpfleger Herbert Stadler freut sich, dass das Projekt demnächst abgeschlossen ist. © Thomas Plettenberg

In der Kirche St. Anton in Bad Wiessee tut sich so einiges: Die Orgel wird derzeit einer Komplettrestaurierung unterzogen. Und auch die Planungen fürs Pfarrheim in der Kirche kommen voran.

Bad Wiessee – In der Wiesseer Kirche St. Anton erklingt die Orgelmusik bald in neuer Qualität: Derzeit wird das Instrument einer Komplettrestaurierung unterzogen – einschließlich Schimmelbekämpfung und Erneuerung der Elektrizität. Es ist nicht die einzige Veränderung, die der Kirche ins Haus steht: Auch die Planungen fürs neue Pfarrheim, das im rechten Seitenflügel entstehen soll, schreiten voran.

Beschluss zur Orgel-Sanierung in Bad Wiessee fiel schon 2018

Dass die Orgel saniert werden soll, hatte die katholische Kirchenverwaltung schon 2018 beschlossen. Jetzt endlich werde das Vorhaben in die Tat umgesetzt, freut sich Kirchenpfleger Herbert Stadler. Neben der Sanierung werde das Pfeifenwerk um einige zusätzliche Register aufgestockt und der ohnehin neu zu bauende Spieltisch um ein drittes Manual erweitert. Auf diese Weise, sagt Stadler, würden Klang und Technik „entscheidend verbessert“.

Auch optisch erhält die Orgel eine Aufwertung

Auch bei der Optik wird sich etwas tun. Das durch die Erweiterung entstehende Pfeifenwerk werde in Form eines Rückpositivs ausgeführt – das heißt: Die Pfeifen werden in einem vorgelagerten eigenen Gehäuse platziert. „Damit“, so Stadler, „wird eine wesentliche Aufwertung des Gesamtbildes des ansonsten ja völlig schlicht gestalteten Instruments erreicht“.

190.000 Euro Gesamtkosten: Pfarrei bittet noch um Spenden

In zwei Wochen werden die Arbeiten an der Orgel wohl endgültig abgeschlossen sein, schätzt Stadler. „Dann planen wir auch ein Konzert.“ Die Kosten für die Restaurierung des Instruments belaufen sich auf etwa 190.000 Euro. Die örtliche Kirchenverwaltung habe bereits 110.000 Euro angespart. Um den noch fehlenden Betrag zusammenzubekommen, bittet die Pfarrei um Spenden. Nähere Infos dazu erteilt Stadler unter Telefon 08022/82411.

Statik von St. Anton: Schwankungen wohl nur im Millimeter-Bereich

Unterdessen werden auch die Planungen fürs neue – und lange herbeigesehnte – Pfarrheim vorangetrieben. Bekanntlich soll der Saal in die Kirche St. Anton integriert werden, dazu ist eine Erweiterung des rechten Seitenflügels geplant. Zuletzt hatte allerdings die Statik des Gebäudes für Kopfzerbrechen gesorgt. Das Gotteshaus, 1959 geweiht, schien sich von Norden nach Süden um ganze 23 Zentimeter gesenkt zu haben. Daraufhin wurden Messungen beauftragt. Ganz abgeschlossen sind die laut Stadler zwar noch nicht. Bislang aber hätten sich die Bedenken des Statikers nicht erhärtet. Die Schwankungen, vermutlich bedingt durch den Moorboden, würden sich lediglich im Bereich von wenigen Millimetern bewegen.

Bau des neuen Pfarrheims: Gewerke sind bereits ausgeschrieben

Unabhängig von den Messungen habe das Architekturbüro die Planungen für den Bau des Pfarrheims weiter verfeinert. „Die einzelnen Gewerke wurden bereits ausgeschrieben“, berichtet Stadler. Der Kirchenpfleger weiß, dass die Mitglieder der Pfarrei bereits ungeduldig auf die Realisierung des Pfarrsaals warten. „Viele haben schon gedacht, das Projekt wurde beerdigt“, sagt Stadler. Das sei keineswegs der Fall. „Es ist alles angelaufen, aber es braucht eben seine Zeit.“ Entstehen sollen neben einem knapp 90 Quadratmeter großen Saal mit Foyer auch ein Abstellraum und eine Toilettenanlage. Alles befindet sich im Erdgeschoss.

