Dringend gesucht: Nachfolger für Wiesseer Metzgerei

Karl Stieglbauer und seine Lebensgefährtin haben sich den Entschluss nicht leicht gemacht: Nach fünf Jahren geben sie ihre Metzgerei am Lindenplatz in Bad Wiessee auf. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht.

Bad Wiessee – Seit der Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn denken kann, ist in dem gemeindeeigenen Gebäude hinter dem Gasthof Zur Post eine Metzgerei beheimatet. Ehe Karl Stieglbauer und seine Lebensgefährtin Heidi Pappert das Geschäft übernahmen, war dort viele Jahre die Metzgerei Walch ansässig. Ende November ist nun aber vorläufig Schluss. Die momentanen Betreiber haben ihren Pachtvertrag mit der Gemeinde Bad Wiessee nicht verlängert.

„Wir haben uns das lange und gründlich überlegt“, erklärt Pappert auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung. Zumal die Gemeinde ihnen nach Auslaufen des Fünf-Jahres-Vertrages ein „super Angebot“ gemacht habe. Trotzdem war dem Paar das Risiko, in Corona-Zeiten das Geschäft plötzlich schließen zu müssen, zu groß. „Wenn einer von uns das Virus bekommt, müssten wir den Laden von heute auf morgen zusperren – das hätte fürs Geschäft schwerwiegende Folgen“, erklärt die Warngauerin. Sie und ihr Partner haben die Metzgerei mit Hilfe von nur einer festen Angestellten und mit Unterstützung der Familie geführt. Die Aufgabe des Ladens sei für alle kein leichter Schritt – „wir hatten uns hier ein sehr gutes Geschäft aufgebaut“. Jetzt wollen die beiden komplett neue Wege gehen.

Metzgerei wurde vor fünf Jahren komplett neu ausgestattet

Bei der Übernahme vor fünf Jahren hatten Stieglbauer und Pappert viel Geld in die Neuausstattung des Traditionsgeschäfts investiert. Ein neuer Metzger könnte sofort anfangen, wenn man sich über die Ablöse der Einrichtung einig werde, sagt Pappert. Ihr und ihrem Lebensgefährten wäre es eine Herzensangelegenheit, dass der Betrieb möglichst nahtlos weitergehen kann. Sowohl die bisherigen Pächter als auch die Gemeinde als Vermieterin haben sich daher auf die Suche nach einem Nachfolger begeben.

Gemeinde würde als Mieter wieder einen Metzger favorisieren

Nachdem das Geschäft bereits entsprechend ausgestattet ist, wäre auch für Bürgermeister Kühn eine neue Metzgerei an dieser Stelle die optimale Lösung. „Außerdem tut es jedem oberbayerischen Ort gut, wenn er über eine eigenständige Metzgerei verfügt“, meint der Rathaus-Chef. Der Laden in dem gemeindeeigenen Gebäude ist die letzte Metzgerei, die nicht an einen Supermarkt angeschlossen ist.

Wer sich für eine Übernahme des Geschäfts interessiert, kann sich bei der Gemeinde Bad Wiessee näher informieren und seine Bewerbungsunterlagen einreichen.

