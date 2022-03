Pächter will neue Optik für seine Spielarena am Tegernsee - und sucht Unterstützer

Von: Gabi Werner

Teilen

So stellt sich Spielarena-Betreiber Josef Niedermayer die Fassadengestaltung auf der Ostseite vor (Simulation). © Spielarena

So beliebt die Spielarena in Bad Wiessee auch ist. Von außen ist das Gebäude ein Schandfleck. Pächter Josef Niedermayer würde gerne Abhilfe schaffen und die Fassade erneuern – dazu braucht er aber Unterstützung.

Bad Wiessee – „Es schaut schrecklich aus“, sagt Betreiber Josef Niedermayer (72) und meint damit in erster Linie die Ostseite des Gebäudes an der Wilhelminastraße, in dem seine Spielarena seit knapp 13 Jahren untergebracht ist. Das Gebäude, eine ehemalige Tennishalle, gehört der Gemeinde. Erst im Juni vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) einen neuen Pachtvertrag mit Niedermayer geschlossen. Er läuft – sofern sich keine neuen Entwicklungen auf dem benachbarten ehemaligen Jodbad-Gelände ergeben – bis Ende April 2026.

Gemeinde will wegen unsicherer Zukunft nicht in marode Halle investieren

Für Niedermayer eine zu lange Zeit, um die unschöne und teils sanierungsbedürftige Fassade in ihrem jetzigen Zustand zu belassen. Die Gemeinde – das hatte Bürgermeister Kühn bereits bei der Vertragsunterzeichnung deutlich gemacht – sei aufgrund der ungewissen Zukunft des Gebäudes nicht bereit, Geld für eine Sanierung in die Hand zu nehmen. Deshalb hat Niedermayer jetzt eine eigene Initiative gestartet, um dem Indoor-Spielplatz zu einem neuen Erscheinungsbild zu verhelfen. Er hofft dabei sowohl auf die finanzielle als auch handwerkliche Unterstützung von möglichen Förderern.

Kaputte Fassade: Spielarena-Pächter rechnet mit Kosten zwischen 30.000 und 40.000 Euro

Niedermayer ist überzeugt: Das Vorhaben ließe sich bei genügend Eigeninitiative mit „relativ geringem Aufwand“ umsetzen. Unter anderem müsste das kaputte Plexiglas auf der Ostseite entfernt werden. „Da bilden sich bereits Luftlöcher“, schildert Niedermayer. Auch Teile der übrigen Verschalung und die darunter liegende Isolierung seien marode. „Auf der Nordseite fault das Holz runter“, sagt der Pächter. Notdürftige Reparaturen seien ohnehin fällig – warum also nicht gleich ein neues, attraktives Erscheinungsbild schaffen? Niedermayer schwebt dabei eine Verkleidung der Halle mit widerstandsfähigen Blechplatten vor. „Das wäre gar nicht so schrecklich teuer“, glaubt der Betreiber. Er rechnet mit Kosten zwischen 30.000 und 40.000 Euro.

Spielarena: Nach zwei Jahren Corona läuft der Betrieb wieder ordentlich

Rein aus eigener Kraft, so viel stellt Niedermayer klar, könne er die Erneuerung der Fassade nicht stemmen. „Dafür gab es zu viele Tiefschläge.“ Zwei Jahre Corona-Pandemie – das ist auch an der Spielarena nicht spurlos vorüber gegangen. Nur dank staatlicher Unterstützung habe die Einrichtung überhaupt überleben können, macht der 72-Jährige deutlich. Mittlerweile laufe der Betrieb wieder ordentlich, auch die Geburtstagsfeiern seien zurückgekehrt. „Viele haben aber noch immer Angst vor Ansteckung und sind weiterhin zurückhaltend“, berichtet Niedermayer.

Einen unschönen Anblick bietet derzeit die östliche Außenwand der Spielarena. Die Verkleidung ist teilweise schadhaft. © Spielarena

Um dennoch die Fassadenerneuerung umsetzen zu können, hat der Gründer der Spielarena einen schriftlichen Spendenaufruf formuliert. Er soll demnächst sowohl über die Schulen und Kitas im Tegernseer Tal als auch über die jeweiligen Gemeindeboten verbreitet werden. Ob sich am Ende genügend Unterstützer finden, lässt sich für Niedermayer derzeit schwer abschätzen. Vor dem Hintergrund des schrecklichen Kriegs in der Ukraine und der vielen Flüchtlinge, die auf Hilfe angewiesen sind, sei es nicht der günstigste Zeitpunkt für ein solches Anliegen, weiß der Hallen-Pächter. Aufschieben lasse es sich aber auch nicht. Sollte sein Appell auf entsprechende Resonanz treffen, würde Niedermayer bereits im Mai oder Juni dieses Jahres mit der Renovierung beginnen wollen.

Hier können sich Unterstützer der Spielarena melden

Wer den Betreiber der Spielarena bei seinem Vorhaben unterstützen möchte, kann sich bei Josef Niedermayer unter der Rufnummer 0178/4723351 oder per Mail an info@spielarena-tegernsee.de melden.

gab