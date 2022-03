Bad Wiessee reagiert auf Park-Chaos: Kontrollen werden intensiviert

Von: Gabi Werner

Voll bis in den letzten Winkel ist der Söllbachparkplatz in Bad Wiessee an schönen Ausflugstagen. Die Parküberwacher haben ihre Kontrollen bereits verstärkt. © Thomas Plettenberg

Wochenende und schönes Ausflugswetter: Diese Kombination ist fast ein Garant dafür, dass die Wanderparkplätze im Tegernseer Tal gut oder sogar überfüllt sind.

Bad Wiessee – Ein Beispiel, wo es regelmäßig zum Chaos kommt, ist der Söllbachparkplatz in Bad Wiessee. Zuletzt haben die kommunale Verkehrsüberwachung und auch die Polizei ihre Kontrollen dort verstärkt.

Kuriose Szenen: Begrenzungssteine einfach weggerollt

Grünen-Gemeinderat Wolf-Hagen Böttger berichtete in der jüngsten Sitzung des Gremiums von kuriosen Szenen, die er auf dem Parkplatz im Söllbachtal bereits beobachtet hat. Große Begrenzungssteine würden da von den Autofahrern einfach beiseite gerollt, damit die Pkw auch noch in den Wiesen abseits der regulären Flächen parken könnten. „Da sollten wir vielleicht etwas gewaltigere Klötze hinlegen“, schlug Böttger vor. An gut frequentierten Ausflugstagen werde jedes freie Fleckerl wild zugeparkt.

Eine Erfahrung, die auch CSU-Gemeinderatskollege Georg Erlacher auf den Wanderparkplätzen rund um Bad Wiessees gemacht hat. „Da sollte man die Strafzettel höher ausfallen lassen“, regte Erlacher an.

Kontrollen künftig vom KDZ

Bürgermeister Robert Kühn (SPD) ist die Problematik bestens vertraut. Es habe schon diverse Berichte dazu aus der Bürgerschaft gegeben, sagte er. Die Kontrollen der Parküberwacher – auch in Bad Wiessee ist dafür seit 1. Januar dieses Jahres nicht mehr die Gemeinde, sondern das Kommunale Dienstleistungszentrum Oberland zuständig – seien deshalb schon verstärkt worden. Er bat die Kollegen im Gemeinderat dennoch um Aufmerksamkeit: Wenn diese unzulässige Parkströme bemerken, sollten sie dies umgehend im Rathaus melden.

