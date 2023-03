„Parkregelung sozial höchst unverträglich“

Von: Gerti Reichl

Teures Parken in Bad Wiessee: Wer sein Fahrzeug länger als zweieinhalb Stunden abstellt, wie hier auf der Wilhelminastraße an der Spielarena, muss ein Tagesticket für zehn Euro kaufen. © Thomas Plettenberg

Seit Anfang des Jahres verlangt Bad Wiessee beim Parken zehn Euro für das Tagesticket. Spielarena-Betreiber Josef Niedermayer wettert gegen das Modell und fordert eine familiengerechte Lösung. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) verteidigt den Preis.

Bad Wiessee – Eine Mutter besucht mit ihrem Kleinkind (drei Jahre) die Spiel- und Sportarena an der Wilhelminastraße in Bad Wiessee. Acht Euro kostet der Eintritt für beide. Weil die Mutter mit dem Auto kommt und ein Aufenthalt geplant ist, der länger als zweieinhalb Stunden dauert, muss sie am Parkplatz ein Tagesticket lösen. Es kostet zehn Euro und ist damit teurer ist als der Eintritt in die Spielarena. „Das ist doch der Wahnsinn“, beschwert sie sich bei Spielarenabetreiber Josef Niedermayer, der solche Klagen seiner Besucher zuletzt immer wieder zu hören bekommt.

„Wenn an Wochenenden, an Schlechtwettertagen oder in den Ferien die Parkplätze im Areal der Spielarena nicht ausreichen, sind Besucher gezwungen, eine solch hohe Parkgebühr zu bezahlen“, muss Niedermayer einräumen. „Und meine Besucher bleiben nun mal durchschnittlich drei bis vier Stunden, was dann das Lösen eines Tagestickets nötig macht. Das ist sozial höchst unverträglich“, findet der Betreiber.

Parkticket für zehn Euro: „Überzogen“

Für „überzogen“ hält auch CSU-Gemeinderat Alois Fichtner nach wie vor den Preis für das Tagesticket. Die Entscheidung war im Dezember im Gemeinderat getroffen worden. Als einer von vier Räten stimmte Fichtner damals dagegen, 14 waren dafür, ab 2023 das neue Modell einzuführen. Es besagt: Auf allen öffentlichen Parkplätzen ist das Parken täglich von 8 bis 18 Uhr kostenpflichtig, 30 Minuten sind pauschal gratis, jede weitere halbe Stunde kostet dann einen Euro. Wer sein Fahrzeug länger als zweieinhalb Stunden abstellt, muss ein Tagesticket für zehn Euro kaufen.

„Ich hab’ mich damals geärgert, und ich ärgere mich auch heute noch“, sagt Alois Fichtner. „Auch über unseren Alleingang, den wir wieder einmal hingelegt haben.“ Denn in anderen Talgemeinden, etwa Gmund, Tegernsee oder Rottach-Egern, kostet das Tagesticket fünf Euro. Fichtner bleibt bei seiner Meinung: Er findet die Tagesgebühr zu hoch, „denn nicht nur Reiche kommen nach Bad Wiessee zum Einkaufen oder Wandern, sondern auch Familien oder nicht so betuchte ältere Menschen.“

Fichtners Fraktionskollege Kurt Sareiter ist vollkommen klar, dass an der Entscheidung nicht mehr zu rütteln ist, „dass wir aber genau in der Zeit die Parkgebühren verdoppelt haben, in der Bad Wiessee eine riesige Baustelle ist, das ist schon ein wunder Punkt.“

Parkticket für zehn Euro in Bad Wiessee: Aueralm-Wirt fühlt sich als „Prellbock“

Im Rathaus beschwert hat sich inzwischen Jens Kästner, der Wirt der Aueralm. Er hat die Alm gepachtet, die den Fichtners gehört. Wanderer werden unten am Söllbachparkplatz zur Kasse gebeten, „und wenn sie dann oben auch noch ihr Essen und Trinken bezahlen müssen, bin ich der Prellbock und dann der Leidtragende, wenn so manche Gäste nicht mehr kommen“, sagt Kästner.

Vor der neuen Park-Regelung habe das Tagesticket dort allerdings auch schon acht Euro gekostet, gibt Bürgermeister Robert Kühn (SPD) zu bedenken und räumt ein: „Ja, es gibt auch Beschwerden über die Gebühren.“ Kühn vermutet aber auch, dass der ein oder andere sich deshalb beschwert, weil ihm etwa die technische Neuerung am Sonnenbichl-Parkplatz fremd ist, wo jedes parkende Fahrzeug digital erfasst und dann abgerechnet wird.

Kühn verteidigt das neue Preismodell und sieht durchweg Vorteile: Das Vorgängermodell mit unterschiedlichen Zonen und auch Preisen sei nun durch ein einheitliches Modell ersetzt. „Die 30 Minuten gratis sind klar ein Vorteil für alle, die nur kurz etwas besorgen oder in den See springen wollen.“ Und mit Blick auf die talweit unterschiedlichen Preismodelle meint Kühn: „Jede Gemeinde hat ihre eigenen Ansichten, den Verkehr zu steuern. Es wäre vermessen, überall unser Modell einzufordern.“ Kühn betont, dass der Gemeinderat „wohlüberlegt“ entschieden habe. Allerdings räumt er ein: „Sollte sich herausstellen, dass etwas nicht passt, dann könne man durchaus nachjustieren.“ Für den Augenblick sei das nicht angesagt.

Für Josef Niedermayer, der die Spielarena bis 2026 von der Gemeinde gepachtet hat und nach eigenen Angaben jährlich rund 100 000 Euro investiert in Verschönerungsmaßnahmen oder neue Hüpfburgen, wäre es sehrwohl angebracht, die Gebühren vor seiner Freizeiteinrichtung an der Wilhelminastraße schnellstmöglich wieder zu ändern. Sein Vorschlag: etwa eine Höchstgebühr von fünf Euro einzuführen.

Seine Bitte an die Gemeinde lautet ganz klar: „Sorgen Sie für eine familiengerechte Lösung.“

