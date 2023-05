Hotel Setzberg am See: Personalhaus für Barefoot-Hotel als Plan B

Von: Gabi Werner

Das alte Hotel Setzberg zum See befindet sich in schöner Lage an der Setzbergstraße. Es könnte künftig Wohnungen fürs Personal des Barefoot-Hotels beherbergen. © tp

Das Hotel Setzberg zum See könnte zum Aparthotel mit Ferienwohnungen werden. Diesem Plan hat der Wiesseer Bauausschuss schon zugestimmt. Doch nun wurde ein zweiter Antrag vorgelegt.

Bad Wiessee – Das Hotel Setzberg zum See in Bad Wiessee will sich für die Zukunft neu aufstellen. Bereits im Frühjahr 2022 hatte der Bauausschuss des Wiesseer Gemeinderats den Plänen zugestimmt, das Haus zu einem Aparthotel mit Ferienwohnungen, einer Tiefgarage und einer Betreiberwohnung umzubauen (wir berichteten). Nun gibt es seitens der Eigentümer einen Plan B: Das Gebäude könnte auch zum Personalhaus für die Mitarbeiter des künftigen Barefoot-Hotels werden, das gegenüber an der Hirschbergstraße entstehen soll.

Umwandlung in Personalhaus als Alternative

Es ist nicht so, dass die alte Idee mit dem Aparthotel gestorben ist. Es handle sich um zwei separate Anträge, die beide das Genehmigungsverfahren durchlaufen, wie Bauamtsleiter Anton Bammer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich machte. Welche Variante dann tatsächlich zum Zuge kommt, soll sich später entscheiden. Und ist wohl auch davon abhängig, ob das Barefoot-Hotel von Til Schweiger kommt wie geplant.

Für das angedachte Personalhaus mit 19 Zimmern (21 Betten) und elf Stellplätzen wären laut Bammer – im Gegensatz zur Aparthotel-Planung – keine Erweiterungsbauten und auch keine Tiefgarage nötig. „Es wird ausschließlich die vorhandene Kubatur verwendet.“ Aus baurechtlicher Sicht erscheine dieser Antrag auf Nutzungsänderung grundsätzlich genehmigungsfähig.

Bindung ans Barefoot-Hotel Voraussetzung

Für CSU-Sprecher Florian Sareiter war der Personalhaus-Antrag „durchaus verständlich und auch wünschenswert“. Zumal die Planungen für das Barefoot-Hotel zu einem Zeitpunkt begonnen hatten, als der Grundsatzbeschluss der Gemeinde Bad Wiessee, dass jeder Hotel-Investor künftig auch Personalwohnungen bereit stellen muss, noch keine Gültigkeit hatte. Das Bereitstellen des Wohnraums für die Mitarbeiter wäre also eine freiwillige Sache. Für Sareiter war aber auch ganz klar: „Das Personalhaus muss zweckgebunden dem Objekt Barefoot zugeordnet werden.“ Wenn das der Fall sei, ginge für ihn der Antrag in Ordnung.

Peter Kathan (CSU) und Bernd Kuntze-Fechner (SPD) plädierten dafür, den Antrag vom Setzberg zum See auf Nutzungsänderung erst dann zu behandeln, wenn auch der Antrag für das geplante Barefoot-Hotel vorliegt. „Wir sollten das miteinander machen“, meinte Kathan. Unterdessen zeigte sich Grünen-Gemeinderat Johannes von Miller angesichts der Personalhaus-Idee hin- und hergerissen. Er fand es auf der einen Seite „schade, wenn an solch einem touristisch schönen Platz ein Personalhaus entsteht“. Auf der anderen Seite sei es natürlich im Interesse der Gemeinde, dass für das künftige Hotel an der Hirschbergstraße nahe gelegene Personalwohnungen geschaffen werden.

Zustimmung unter Vorbehalt

Am Ende sprach sich der Bauausschuss mit 6:2 Stimmen dafür aus, der Nutzungsänderung in ein Personalwohnheim das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Allerdings unter der Bedingung, dass alle Personalzimmer als solche dauerhaft zu binden sind und dem geplanten Barefoot-Hotel zugeordnet werden. Entlang der Setzbergstraße dürfen in diesem Zuge zwei weitere Stellplätze entstehen.

Der erste Antrag aus dem Frühjahr 2022 auf Umbau in ein Aparthotel liegt laut Bammer übrigens nach wie vor beim Landratsamt. Die Entscheidung der Behörde dazu stehe immer noch aus.

Entwurf für Barefoot-Hotel liegt zur Prüfung vor

Und wie steht es um die Planungen für das Barefoot-Hotel? Ihm liege mittlerweile ein Entwurf für einen Bebauungsplan vor, teilte Bammer in der Sitzung mit. Dieser sei allerdings noch nicht durch die Bauverwaltung geprüft worden. „Da ist noch Arbeit meinerseits nötig“, berichtete der Bauamtsleiter. Es sei allerdings der Wunsch der Investoren – hinter dem Projekt stehen neben Schauspieler Til Schweiger auch die Arcona Hotel & Resort Gruppe sowie die Projektentwickler Rainer Leidecker und Ernst Tengelmann –, dass die Planung „baldmöglichst im Gemeinderat behandelt wird“.

Wie berichtet, hatten die Investoren im Frühjahr 2022 eine komplett überarbeitete Planung vorgelegt, nachdem der ursprünglich geplante Hotel-Neubau aufgrund seiner Größe zu heftigen Protesten im Ort geführt hatte. Wann der Bau des Barefoot-Hotels, nun geplant als Komplex aus drei Gebäuden, beginnen wird, konnte Bammer schwer abschätzen. „Es wird wohl frühestens in einem Jahr soweit sein.“