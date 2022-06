Personalwechsel an Spitze des Medical Parks

Andrea Meurer Chefärztin und Geschäftsführerin © Medical Park

Der Medical Park Bad Wiessee bekommt eine neue Chefärztin und medizinische Geschäftsführerin: Prof. Dr. Andrea Meurer übernimmt den Posten zum 1. Oktober.

Bad Wiessee - Die 55-Jährige wird künftig gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Pfeifer die Gesamtverantwortung für den Medical Park St. Hubertus sowie die beiden Kliniken am Kirschbaumhügel tragen.Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, wird der bisherige zweite Geschäftsführer Marco Cattaneo zeitgleich den neu aufzubauenden Zentralen Dienst „Service“ für alle Einrichtungen der Medical-Park-Unternehmensgruppe in der Unternehmenszentrale in Amerang übernehmen. Prof. Dr. Thomas Horstmann, der 14 Jahre lang als Chefarzt in Bad Wiessee gearbeitet hat, verlässt den Medical Park, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

Die 55-jährige Meurer kommt vom Universitätsklinikum Frankfurt und war dort bis 2020 Ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin der Klinik für Orthopädie Friedrichsheim gGmbH. Sie gilt als ausgewiesene Expertin im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie, der Kinderorthopädie, der Speziellen Orthopädischen Chirurgie sowie der Rheumatologie. Das künftige Chefarzt-Team besteht neben der 55-Jährigen aus Prof. Dr. Christian Firschke sowie Dr. Nadine Dreyer.

