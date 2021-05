Pfarrheim in der Kirche: Bauausschuss Bad Wiessee stimmt mit knapper Mehrheit für Erweiterungspläne

Fehlende Abstände lösen Diskussion aus

In Sachen Pfarrheim Bad Wiessee scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Der Bauausschuss hat der Erweiterung der Kirche St. Anton zugestimmt. Allerdings war die Entscheidung umstritten.

Bad Wiessee – Die katholische Kirche in Bad Wiessee braucht dringend ein neues Pfarrheim – und ringt seit Jahren um eine Lösung. Die Idee, die Kirche St. Anton zu erweitern und darin einen Saal zu integrieren, ist der Realisierung nun ein Stück näher gekommen: Der Bauausschuss hat am Donnerstagabend (20. Mai) dem entsprechenden Vorbescheidsantrag zugestimmt. Die Entscheidung war allerdings umstritten und fiel nur mit knapper Mehrheit von 5:4 Stimmen.

Kirche hat künftig zu wenig Abstand zur Dr.-Scheid-Straße

Im Grundsatz fanden die meisten Mitglieder des Ausschusses das Vorhaben, das Pfarrheim im Seitenschiff der Kirche unterzubringen, sympathisch. Die Krux bei der Sache war allerdings der Abstand zur Dr.-Scheid-Straße hin, der nach der geplanten Erweiterung in Richtung Osten nicht mehr eingehalten werden kann. Bauamtsleiter Anton Bammer machte die Schwierigkeit deutlich: Sämtliche Gebäude in dem Straßenzug seien über neun Meter von der Straße entfernt. Lasse man nun bei der Kirche eine Unterschreitung zu – beantragt war eine Abstandsfläche von nur 4,80 Metern –, „werden wir zahlreiche Forderungen von Grundstücks-Eigentümern zu erwarten haben“. Stichwort Präzedenzfall.

Bauamtsleiter empfiehlt, einer Abweichung von der Satzung nicht zuzustimmen

Bammer empfahl daher dem Ausschuss, einer Abweichung von der Abstandsflächensatzung nicht zuzustimmen. Zumal in diesem Fall auch wichtige Stellplätze wegfallen würden. Stattdessen riet er dazu, lediglich eine Erweiterung bis zur Gebäudeflucht des Kirchturms zuzulassen, der einen Abstand von 6,14 Metern zur Straße hin aufweist.

CSU stimmt Kirchen-Vorhaben geschlossen zu

Letztlich fanden die Bedenken des Bauamtsleiters bei der Mehrheit des Ausschusses kein Gehör. „Ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wenn wir hier eine Ausnahme machen“, sagte CSU-Sprecher Florian Sareiter, der die Zustimmung seiner Fraktion zu dem Antrag in Aussicht stellte. Die Kirche sei ein sozialer Raum und nicht mit anderen Gebäuden zu vergleichen. Schon deshalb zog für Sareiter das Bezugsfall-Argument nicht. Zudem gehe es um eine Abweichung von gerade einmal 1,20 Metern. Ähnlich sah es Johann Zehetmeier (FWG), der es sogar „charmanter“ fand, wenn das Seitenschiff nach der Erweiterung „ein bisserl vorspringt“.

„Mir gefällt das Ultimative nicht - die eine Seite fordert, die andere gibt nach.“

Keine Ausnahme machen wollte hingegen Klaudia Martini (SPD). Auch die Kirche unterliege dem Baurecht. Von Martini gab’s zudem einen Seitenhieb auf das bisherige Vorgehen der Kirche in Sachen Pfarrheim. Bekanntlich war ein geplanter Neubau auf zwei verschiedenen Grundstücken bereits gescheitert. „Wenn man den Antrag auf einen Saal zielgerichteter angegangen wäre, wäre er wohl schon realisiert“, meinte die Gemeinderätin, die damit auf die hohen Ansprüche der Kirche in der Vergangenheit anspielte. Auch Fraktionskollege Benedikt Dörder und Johannes von Miller (Grüne) wollten noch mal Alternativen prüfen und sahen das Ende der Diskussion längst nicht gekommen. Ebenso Bürgermeister Robert Kühn: „Mir gefällt das Ultimative nicht – die eine Seite fordert, die andere gibt nach.“ Kühn sprach sich dafür aus, noch einmal nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.

Kirchenpfleger ist erleichtert: Nun kann man tiefer in Planung einsteigen

Dass der Antrag der Kirche am Ende trotz aller Gegenargumente die Mehrheit des Ausschusses fand, sorgte beim Wiesseer Kirchenpfleger Herbert Stadler nach der Sitzung für Erleichterung. Nun habe man Sicherheit, und der Architekt könne in die konkrete Planung für die Erweiterung der Kirche St. Anton einsteigen. Entstehen sollen laut Stadler ein knapp 87 Quadratmeter großer Saal sowie ein kleines Foyer und eine Toilettenanlage. Möglicherweise schon im Juni könnte man die Planung den kirchlichen Gremien vorstellen und damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Bis zur Realisierung sei aber noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen, macht Stadler deutlich: „Da sind noch einige Hürden zu nehmen.“

