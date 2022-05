Pflöcke für Ortsmitte-Planung gesetzt

Von: Christina Jachert-Maier

Reichlich Platz: Rund 10 000 Quadratmeter umfasst das Grundstück in der Wiesseer Ortsmitte. Das Hotel Ritter, einst im Eigentum der Familie Grühn, wird abgerissen, um einem Neubaukomplex Platz zu machen. © Thomas Plettenberg

Mit viel Tempo treibt Investor Marcel Dittrich aus Irschenberg das Projekt Ortsmitte voran. Einhellig segnete der Wiesseer Gemeinderat nun den nächsten Verfahrensschritt für den Bau des Neubaukomplexes ab. Ein Thema war die Sorge mancher Anlieger, dass ihre Häuser Schaden nehmen könnten.

Bad Wiessee - Im Herbst will Investor Marcel Dittrich bereits loslegen, Ende 2025 könnten die Neubauten auf dem Grühn-Areal stehen. Sechs Häuser sind geplant. 41 Miet- und 30 Ferienwohnungen entstehen, dazu ein Vollsortimenter, ein Discounter und ein Drogeriemarkt sowie eine zweigeschossige Tiefgarage mit 400 Plätzen. Im Januar hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan ins Verfahren geschickt, jetzt folgte der Auslegungsbeschluss. Der Gemeinderat fasste ihn einstimmig bei seiner jüngsten Sitzung. Idealerweise könne der Satzungsbeschluss schon im Juli ergehen, kündigte Bauamtsleiter Anton Bammer an. Parallel werde in enger Absprache mit dem Investor gerade der Durchführungsvertrag erarbeitet: „Wir führen da laufend Gespräche.“

Bauprojekt in der Wiesseer Ortsmitte: Hausbesitzer sorgen sich um ihre Gebäude

Zuvor hatte Bammer straff zusammengefasst den Abwägungsprozess dargelegt, in dem unter anderem die Entwässerungsproblematik und der Bestand des geschützten Kriechenden Selleries beleuchtet wird. Ein Thema war die schriftlich geäußerte Sorge von Anliegern, dass ihre Häuser durch die Erschütterung des Bodens bei den Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Bammer verwies darauf, dass der Bauherr den Ist-Zustand im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens dokumentiere. Treten Schäden auf, muss der Verursacher dafür aufkommen. Wie Vize-Bürgermeisterin Birgit Trinkl (FWG) als Betreiberin eines Gästehauses aus eigenem Erleben berichtete, hat eine solche Beweissicherung bereits stattgefunden. Und dies sehr sorgfältig. Investor Dittrich sei „für jeden Nachbarn zu sprechen“, machte sie deutlich. Auch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) stellte Dittrich ein gutes Zeugnis aus: „Die nachbarschaftliche Kommunikation funktioniert vorbildlich.“

Rolf Neresheimer (Bürgerliste) hakte beim Thema Radverkehr nach: Ob bei der Überplanung des 10 000 Quadratmeter großen Areal auch an den Radschutzstreifen gedacht wurde? Johann Zehetmeier (FWG) wollte dem noch Nachdruck verleihen. Die Gemeinde habe jetzt die Chance, in Absprache mit dem Investor den Radfahrern zu einem ordentlichen Weg zu verhelfen. „Keiner nimmt das als Aufgabe so richtig wahr.“ Zu Zehetmeiers Vorschlag, dies im Durchführungsvertrag zu verankern, nickte Bauamtsleiter Bammer. Man werde darüber sprechen, meinte er.

Neubauprojekt mitten in Bad Wiessee: Gemeinde sichert sich Belegungsrecht für Wohnungen

Der Durchführungsvertrag sichert der Gemeinde unter anderem ein Belegungsrecht für einen Teil der Mietwohnungen und der Tiefgaragenstellplätze zu. Im Bebauungsplan festgeschrieben ist der Umfang der Einkaufsmöglichkeiten: 1300 Quadratmeter für den Einzelhandel, 1200 Quadratmeter für den Discounter, 800 Quadratmeter für die Drogerie, 150 Quadratmeter Backshop. Noch nicht vertraglich festgelegt ist derzeit die Frist, innerhalb derer der Investor das Vorhaben umsetzen muss. Bammer zufolge steht auch noch kein Termin für den Abbruch des ehemaligen Hotels Ritter. Hecken und Buschwerk wurden auf dem Gelände schon beseitigt, Container platziert. Klar ist: Angesichts von Krieg und Krise gibt es viele Unwägbarkeiten.

