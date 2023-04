Planung für Wiesseer Ortsmitte abgeschlossen: Zwei Gemeinderäte verweigern Zustimmung

Von: Gabi Werner

Drei große Einkaufsmärkte sowie Miet- und Ferienwohnungen sollen unter anderem auf dem Gelände des einstigen Hotels Ritter entstehen. © Büro Auer Weber

Mit Abschluss der Planungen für die neue Ortsmitte hat Bad Wiessee eines seiner wichtigsten Projekte endgültig auf den Weg gebracht. Ins allgemeine Loblied mischten sich in der Gemeinderatssitzung aber auch kritische Zwischentöne.

Bad Wiessee – Das Ortsmitte-Projekt des Irschenberger Investors Marcel Dittrich schreitet in rekordverdächtigem Tempo voran. In einem Schwung fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend (20. April) den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan und stimmte dem bereits vorliegenden Bauantrag zu. Damit ist planerisch die Bahn frei für die Bebauung des Areals zwischen Münchner Straße, Ludwig-Thoma-Straße und Freihausstraße – dort, wo noch bis vor Kurzem das alte Hotel Ritter stand. Dittrich möchte auf dem Grundstück neben drei Einkaufsmärkten, Läden, Miet- und Ferienwohnungen auch ein gastronomisches Angebot hochziehen. Die zunächst zweistöckig geplante Tiefgarage musste zuletzt wegen des schlechten Untergrunds deutlich an Größe abspecken. Stattdessen kam ein oberirdisches Parkdeck dazu.

Zwei Gemeinderäte stimmen gegen die Planung der neuen Ortsmitte

Während es zum Start des Projekts Anfang 2022 noch ein einhelliges Votum des Gemeinderats gab, wurde die – zweifellos vorhandene – Euphorie diesmal durch zwei Gegenstimmen gebremst. Durch die jüngste Umplanung habe das Ensemble für ihn „vieles an Charme verloren“, wiederholte Johannes von Miller (Grüne) seine Kritik aus der Januar-Sitzung. „Das wird eine sehr städtische Ortsmitte“, prophezeite er und verwies – wie schon zuvor die Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes – auf die Lärmbelästigung durch die nunmehr vermehrten oberirdischen Parkplätze und auf die stattliche Dimension der Gebäude.

Rolf Neresheimer (Bürgerliste Bad Wiessee) schloss sich dem vollumfänglich an. Die Gemeinde sei mit einem großen Tiefgaragen-Projekt „angefüttert worden“ und habe daher einer „sehr dichten Bebauung“ zugestimmt. Diese Größenordnung war Neresheimer nicht mehr bereit, weiterhin mitzutragen.

Bürgermeister verspricht eine Belebung des Wiesseer Zentrums

Bürgermeister Robert Kühn (SPD) wollte die Kritik an dem Vorzeige-Projekt nicht unkommentiert stehen lassen. Jede kleinere Gemeinde kämpfe um die Belebung ihrer Ortsmitte – „und genau das werden wir bekommen“, versicherte Kühn. Dies sei ein ganz besonderes Projekt, wie es nur alle 50 bis 100 Jahre möglich werde. Auch Benedikt Dörder (SPD) verwies auf das vorliegende Einzelhandelsgutachten und betonte, welch großer Mehrwert für Bad Wiessee durch die geplanten Wohnungen und Einkaufsmärkte entstehe. Dörder war überzeugt: „Das ist ein guter Tag.“

Bauamtsleiter lobt Zusammenarbeit mit Investor als „vorbildlich“

Lob gab’s in diesem Zusammenhang auch für die Verwaltung, namentlich Bauamtsleiter Anton Bammer. Es sei „unfassbar, was hier an Themen vorwärts gebracht wird“, sagte Benedikt Dörder. Bammer selbst gab im Laufe der Debatte das Lob an den Investor und seine Planer zurück: Die Abstimmungen zu dem Großprojekt seien von Beginn an mit allen Beteiligten „in vorbildlicher und herausragender Weise“ erfolgt, sagte der Bauamts-Chef, der zuvor noch einmal eine ganze Litanei an Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan und die jeweiligen Statements der Gemeinde verlesen hatte.

Ortsmitte: Gemeinderäte monieren, dass Bürger zu wenig beteiligt wurden

Mit Abschluss des Planverfahrens hat der Gemeinderat das Seinige vorläufig getan. Doch wie steht die Bevölkerung zu den Plänen? „Das Projekt lebt von der Akzeptanz der Bürger – wir müssen schauen, wie es angenommen wird“, erklärte Karl Schönbauer. Die neue Ortsmitte sei ein Meilenstein, die Bürger hätten sich daher zum Teil mehr Transparenz in der Planungsphase gewünscht, meinte der Grünen-Gemeinderat.

Kühn kündigt Informations-Veranstaltung für die Wiesseer Bürger an

Dass Bürgermeister Kühn daraufhin für den nächsten Monat eine große Veranstaltung für die Wiesseer Bürger ankündigte, bei der diese sowohl über die neue Ortsmitte als auch über das Strüngmann-Hotel Seegut detailliert informiert werden sollen, war für Johannes von Miller nur ein schwacher Trost. Es sei „ein Unding“ eine große Informations-Veranstaltung für die Bürger erst dann anzubieten, wenn schon alles beschlossen sei, monierte von Miller. „Wir werden alle dazu gelöchert.“

Eine weitere Diskussion zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung wollte Kühn nicht mehr zulassen – Bebauungsplan und Bauantrag wurden letztlich mit 16:2 Stimmen verabschiedet.

