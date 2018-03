Polizei informiert: Ominöser Mann streicht um den Tegernsee

Der junge Mann durchwühlt Abfallbehälter, besucht Läden und spricht Passanten an, zuletzt ein 14-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle in Bad Wiessee. Die Polizei klärt jetzt auf.

Bad Wiessee – Er wühlt in Mülltonnen nach Leergut und spricht Passanten an, vornehmlich im Bereich Bad Wiessee: Das Verhalten des jungen Mannes erregt Aufmerksamkeit, weshalb ihn die Polizei im Blick hat. „Aktuell ist trotz des seltsam anmutenden Verhaltes bei dem gut 30 Jahre alten Mann weder von einer Fremd- noch von einer Selbstgefährdung auszugehen“, teilt die Polizei jetzt in ihrem Bericht mit.

Zuletzt habe der Mann am Montag in Bad Wiessee einen Abfallbehälter an der Bushaltestelle in der Münchner Straße durchwühlt. Dort sprach er eine 14-jährige Schülerin an, die auf den Bus wartete. Was er eigentlich wollte, war nicht zu verstehen. Belästigt oder angegriffen wurde die Schülerin nicht.

Der entsprechenden Mitteilung an die Polizei gingen die Beamten sofort nach. Sie konnten die Personalien des Mannes feststellen. Er wurde nicht zum ersten Mal auffällig und ist offenbar rund um den See unterwegs, um Mülltonnen nach Leergut zu durchsuchen. „Nach Angaben von Angestellten verschiedener Läden und Supermärkte im Dienstbereich hatte er auch in dortigen Abfallbehälternnach verwertbaren Materialien gestöbert“, heißt es in dem Pressebericht. Fand er nichts Verwertbares, machte er seinem Unmut lautstark Luft.

Aggressiv wurde der Mann bisher nie. Besonders zum Schutz von Minderjährigen werde die Polizei aber allen Hinweisen und Verdachtsmomenten nachgehen und diese akribisch überprüfen, versichert die Polizei. Alle Schüler und Eltern von kleinen Kindern könnten sich unverzüglich auch über den Notruf 110 bei der Polizei melden.

