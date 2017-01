Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Am Telefon geben sich die Betrüger als Polizisten aus und wollen so an Informationen über Wertgegenstände gelangen.

Inspektion Bad Wiessee warnt vor neuer Masche

Tegernseer Tal - Mit mehreren Fällen von versuchten Trickbetrügereien bekam es das Tegernseer Tal in jüngster Vergangenheit zu tun. Die Polizei warnt: Die Täter wenden dabei eine ganz neue Masche an.

Der so genannte Enkeltrick, bei dem sich die Anrufer als Familienmitglieder ausgeben, um an Geld zu gelangen, wurde schon häufig in den Medien thematisiert und ist daher vielen bekannt. Laut Polizei Bad Wiessee wenden die Täter nun eine neue Masche an: Sie geben sich als Polizisten der örtlichen Inspektion aus.

Die Betrüger gehen dabei offenbar sehr professionell vor. Da es möglich ist, die angezeigte Rufnummer zu manipulieren, wird den potenziellen Opfern auf dem Display ihres Telefons meist die 110 mit der entsprechenden Ortsvorwahl angezeigt. Der angebliche Polizeibeamte erklärt, dass eine Einbrecherbande festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung der Personen sei ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen aufgefunden worden. Im folgenden „Beratungsgespräch“ bringt der Betrüger in Erfahrung, ob und welche Wertgegenstände sich im Haus befinden und wo sie aufbewahrt werden. Leichtgläubige Opfer werden noch dazu überredet, ihre Wertsachen an einen Polizisten zum Zweck einer „Sicherheitsüberprüfung“ zu übergeben.

Bislang wurde laut Polizei keiner der Angerufenen aus dem Tegernseer Tal geschädigt. Die Wiesseer Inspektion rät aber dringend, keine persönlichen Daten oder Informationen am Telefon preis zu geben.

gab