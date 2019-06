Preissprung auf Wiesseer Wander-Parkplätzen: Teure Gebühren bekommt Wirt zu spüren

Das Parken auf den Wiesseer Wanderparkplätzen ist deutlich teurer geworden. Viele Ausflüger sind sauer. Das bekommt der Wirt der Aueralm zu spüren.

Bad Wiessee–Jens Kästner, Wirt der Wiesseer Aueralm, muss sich zur Zeit viel anhören. „Die Leute lassen ihren Frust über die Parkgebühren an uns aus“, sagt Kästner. Stolze acht Euro kostet das Tagesticket an den Wanderparkplätzen im Söllbachtal und am Sonnenbichl jetzt. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat die saftige Erhöhung im Januar beschlossen. Zur Hauptsaison, also von Mai bis August, kostet ab einer Parkdauer von 30 Minuten jede weitere angefangene halbe Stunde 80 Cent, das Tagesticket dann stattliche acht Euro (Nebensaison: 50 Cent und fünf Euro). In den Nachbargemeinden kommen die Wanderer deutlich günstiger weg. Kreuth etwa erhebt auf seinen Wanderparkplätzen eine Gebühr von drei Euro pro Tag.

„Für uns ist es ein Nachteil, dass es in den anderen Orten billiger ist“, meint Kästner. Er ist davon überzeugt, dass mancher Ausflügler Bad Wiessee deshalb links liegen lässt und sein Auto lieber in Kreuth, Tegernsee oder Rottach-Egern abstellt. Wie viele so handeln, kann er schlecht sagen: Diese Wanderer kommen ja nie bei ihm an.

Fakt ist: Die Wiesseer Wanderparkplätze sind im Vergleich zu den Vorjahren weniger stark genutzt. „Der Parkdruck auf dem Söllbachparkplatz hat nachgelassen“, stellt Bürgermeister Peter Höß (Wiesseer Block) fest. Dies könne auch daran liegen, dass die Wanderer verstärkt gebührenfreie Parkplätze suchen, die es in der Umgebung noch immer gebe. „V

ielleicht nimmt aber auch mancher Einheimische, der früher mit dem Auto zum Parkplatz gefahren ist, jetzt sein Rad“, meint Höß. Das wäre dann der gewünschte Effekt. „Wir wollen mit der Parkgebühr steuernd eingreifen“, erklärt der Bürgermeister. Das Ziel sei, den Autoverkehr im Tegernseer Tal zu reduzieren. Darum sollen auch die Mehreinnahmen, die durch die drastische Erhöhung der Parkgebühren in die Gemeindekasse fließen, den Umstieg auf Bus und Bahn befördern. „Wir wollen zum Beispiel den Senioren das kostenlose Busfahren ermöglichen“, erklärt Höß.

Wirt Kästner überzeugt die Argumentation nicht. Dass Bergwanderer mit dem Auto kommen, lasse sich kaum ändern. Gegen eine moderate Erhöhung der Parkgebühren wäre ja auch nichts einzuwenden, meint er. „Aber hier geht’s um 200 Prozent.“ Stammgäste, die zum Teil seit über 30 Jahren zur Alm wanderten, seien sehr verärgert. „Das sollten sich die Verantwortlichen einmal anhören“, wünscht sich Kästner.

Im Rathaus kommen jedoch kaum Beschwerden an. „Nur vereinzelt“, so Höß, gebe es entsprechende Rückmeldungen beim Ordnungsamt. Dass die Parkgebühren in den Nachbarorten geringer sind, findet Höß nicht problematisch: „Vielleicht ziehen die ja noch nach.“

Die Erhöhung wirbele jedenfalls weniger Staub auf als die Einführung der Parkgebühren auf den Wanderparkplätzen im Jahr 2011. „Da gab es deutlich größeren Widerstand“, erinnert Höß. Doch wenig später hätten Landwirte, die erst strikt gegen die Gebühr waren, im Söllbachtal sogar weitere Flächen für den Parkplatz angeboten. Dieser konnte darum sogar um ein Drittel erweitert werden, berichtet der Bürgermeister: „Und das war sicher nicht zum Nachteil der Aueralm.“

Während Kästner hofft, dass der Gemeinderat noch einmal über die Parkgebühren berät und den Tarif wieder nach unten korrigiert, sieht Höß keinen Grund, das Thema noch einmal zu diskutieren: „Ich denke nicht, dass wir daran noch einmal rütteln.“

Lesen Sie auch: Ein ganzer Sonntag in Tegernsee ohne Autos?

Auch interessant: Brauchen wir eine Tram am Tegernsee?