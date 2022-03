Problem-Baustelle am Wiesseer Lindenplatz: Nun gab‘s ein Nachspiel vor Gericht

Von: Gabi Werner

Ein ewiges Ärgernis war die Baustelle am Lindenplatz – hier die Grenze zum Nachbargrundstück. Inzwischen steht auf dem Areal ein neues Wohn- und Geschäftshaus. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Problem-Baustelle am Lindenplatz in Bad Wiessee gehört der Vergangenheit an, das neue Gebäude steht. Nun gab‘s noch ein Nachspiel vor Gericht. Dabei ging es um ein Zwangsgeld, das der Bauherr bezahlen soll.

Bad Wiessee – Mit der Fertigstellung des neuen Wohn- und Geschäftshauses am Lindenplatz in Bad Wiessee wurde ein unerfreuliches Kapitel abgeschlossen: Während der Bauzeit hatte das Nachfolge-Objekt des Hauses Ursula für viel Ärger gesorgt – immer wieder gab es Schwierigkeiten mit der Baustelle und damit einhergehende Verzögerungen. Während baulich nun scheinbar alles unter Dach und Fach ist, gab es vor Gericht noch ein Nachspiel: Der Bauherr, bekanntermaßen die Firma MW Eigenheimbau aus Ismaning, hatte gegen die Erhebung eines Zwangsgelds in Höhe von 10.000 Euro durch den Freistaat Bayern geklagt – und ist gescheitert.

Lindenplatz: Landratsamt verhängte wegen Sicherheitsbedenken Baueinstellung

Ursprung des Streits, der nun vor dem Verwaltungsgericht München ausgetragen wurde, war ein Baustopp, den der Freistaat im August 2020 für einen bestimmten Bereich der Problem-Baustelle erlassen hatte. Der Grund: Das Landratsamt Miesbach hatte nach einer Baukontrolle Zweifel an der Standsicherheit und der Tragfähigkeit des Baugrundes angemeldet. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, „dass durch die Fortsetzung der Arbeiten Schäden an den Nachbargebäuden sowie eine Absenkung des Geländes entstehen“, gibt die Pressestelle des Verwaltungsgerichts den damaligen Sachverhalt wieder. Da trotz verhängter Baueinstellung auf dem Areal weitergebaut wurde, sei schließlich das Zwangsgeld von 10.000 Euro erhoben worden. Dagegen wiederum wehrte sich die MW Eigenheimbau.

Geschäftsführer war im Urlaub - Bescheid der Behörde übersehen?

Die Klägerin argumentierte laut Verwaltungsgericht im Wesentlichen damit, dass sie von der behördlichen Baueinstellung nichts gewusst habe. Der Geschäftsführer der Firma habe sich nämlich in der Zeit, in welcher der Bescheid zugestellt worden ist, im Urlaub befunden. Er habe daher von dem Baustopp keine Kenntnis nehmen können, weshalb die Arbeiten fortgesetzt worden seien. Zudem, so das Gericht, habe die Klägerin erklärt, dass die Baueinstellung auch nicht rechtmäßig gewesen sei, „weil Probleme mit Blick auf die Standsicherheit oder eine Gefährdung der Nachbargrundstücke durch das Bauvorhaben nie bestanden hätten“. Dies könne auch durch ein Gutachten bewiesen werden.

Gericht weist Klage der Firma MW Eigenheimbau zurück

Der Freistaat als Beklagter hingegen vertrat die Auffassung, dass das Zwangsgeld zurecht gestellt wurde. Die Klägerin, so hieß es auf der Gegenseite, hätte auch in der Zeit ihrer Urlaubsabwesenheit dafür Sorge tragen müssen, dass die Post geöffnet werde und somit von dem Bescheid Kenntnis genommen werden könne. Auch die Baueinstellung selbst war nach Meinung des Beklagten gerechtfertigt. Zum Zeitpunkt der Baukontrolle hätten „ein Versagen der Baugrubensicherung und damit eine Gefahrensituation mit Blick auf Fragen der Standsicherheit“ nicht ausgeschlossen werden können.

Kürzlich nun fand vor dem Verwaltungsgericht München die mündliche Verhandlung statt. „Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Beteiligten erörtert“, teilt die Pressestelle mit. Die Kammer habe die Klage der MW Eigenheimbau letztlich abgewiesen.

