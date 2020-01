Das neue Programm 2020 in der Winner‘s Lounge: Kabarett und Musik nah am Publikum

Die Spielbank Bad Wiessee hat ihr Programm für das gerade begonnene Jahr vorgestellt. Die Fans dürfen sich auf neun Veranstaltungen freuen.

Bad Wiessee– Nebenan rollt die Kugel im Roulette, die Karten patschen beim Black Jack auf den Tisch, die Automaten klackern – und in der Winner’s Lounge kommen Kabarett und Musik dem Publikum ganz nah. Jetzt hat die Spielbank Bad Wiessee ihr Veranstaltungsprogramm für dieses Jahr vorgelegt – mit einer ganzen Reihe bekannter Gesichter. Der Vorverkauf für die neun Veranstaltungen ist nun gestartet.

Den Auftakt der Saison am Sonntag, 2. Februar, um 20 Uhr macht Kabarettistin Lisa Fitz mit ihrem aktuellen Programm „Flüsterwitz“, in dem sie in Gedanken und Liedern Denkfaulheit und Doppelmoral die volle Breitseite zeigt. Danach wir’s erst mal musikalisch. Am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr kommt Popgeschichte zu ihren Ehren: Eine Tribute-Band bringt die Hits der Beatles live auf die Bühne, mit originalgetreuen Outfits und authentischem Sound.

Ein Wiedersehen und -hören mit der neunköpfigen Band Soul Kitchen, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert, gibt es am Donnerstag. 23. April, um 20 Uhr – mit Klassikern etwa von Kool and the Gang und Aretha Franklin bis hin zu aktuellen Hits. Italopop-Hits der vergangenen Jahrzehnte bringt die sechsköpfige Band I Dolci Signori in einem unterhaltsamen Bühnenprogramm am Donnerstag, 18. Juni, um 20 Uhr in die Winner’s Lounge.

Zum Open Air-Konzert auf der Waldbühne an der Spielbank ist am Donnerstag, 23. Juli, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Sänger aus Kuba zu erleben. Mario „Mayito“ Rivera, der mehr als 20 Jahre lang markante Stimme und Gesicht der erfolgreichsten kubanischen Band Los Van Van war, bringt Son, Rumba, Salsa, Bolero und Timba mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert in die Winner’s Lounge verlegt – das Ticket-Kontingent im Vorverkauf ist deshalb auch begrenzt.

Django Asül kommt „Mit offenem Visier“ in die Winner‘s Lounge

„Mit offenem Visier“ nimmt es Kabarettist Django Asül mit den Irrungen und Wirrungen in Politik und Gesellschaft auf – so hat er sein aktuelles Programm betitelt, das er am Sonntag, 20. September, ab 20 Uhr in der Winner’s Lounge zeigt.

Leise Momente und Nachdenkliches, aber auch Lebensfreude und Hintersinniges packt Werner Schmidb7auer in seine Songs. Der Liedermacher, auch bekannt als Moderator, ist am Freitag, 16. Oktober, ab 20 Uhr mit seinem Solo-Programm „bei mir“ zu Gast – pur mit Gitarre und Stimme.

„Worum es wirklich geht“ im Leben, das hinterfragt Entertainerin Sissi Perlinger in philosophischen, urkomischen und politisch völlig unkorrekten Gedanken und Liedern am Samstag, 14. November, ab 20 Uhr in ihrem aktuellen Programm „Die Perlingerin“. Den Schlusspunkt setzt im Jahresprogramm der Winner’s Lounge die Golden Voices of Gospel mit einer Reise durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels am Donnerstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr.

Tickets gibt es online unter spiel banken-bayern.de/events/ sowie auf muenchenticket. de, in allen Tourist-Infos am Tegernsee und an der Spielbank-Rezeption.

