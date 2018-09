Bad Wiessee: Jetzt wird es ernst mit dem Rathaus-Umbau

Im Gespräch ist er schon lange, jetzt soll der Umbau des Wiesseer Rathauses zügig kommen. Der Gemeinderat befasst sich am Donnerstag mit den Plänen - und weicht schon mal in eine andere Location aus.

Bad Wiessee – Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 20. September, trifft sich der Wiesseer Gemeinderat nicht – wie sonst üblich – im Rathaus, sondern im Sitzungssaal des neuen Feuerwehrhauses. Das hat seinen Grund: Es solle eine Art „Probelauf“ werden, wie es sich dort tagen lässt, sagt Zweiter Bürgermeister Robert Huber (SPD), der noch immer den erkrankten Rathaus-Chef Peter Höß vertritt. Dem Rathaus nämlich steht ein großer Umbau bevor, dem der bisherige Sitzungssaal wohl zum Opfer fallen wird. Die Pläne sollen just bei der Sitzung am Donnerstagabend im Gemeinderat diskutiert werden.

Die Planungen für den längst fälligen Umbau des Rathauses seien schon recht konkret, erklärt Huber auf Nachfrage. Sollte der Gemeinderat zustimmen, „werden wir versuchen, noch in diesem Jahr zu beginnen“. Unter anderem soll der bisherige Sitzungssaal in Büros für das Bauamt umgewandelt werden. Die jetzigen Büroräume unter dem Dach seien längst nicht mehr zeitgemäß, macht der Vize-Bürgermeister deutlich. „Die kann man niemandem mehr zumuten.“ Darüber hinaus soll das Rathaus endlich einen Lift bekommen.

Dieser Ausblick auf die Kommunalwahl 2020 könnte Sie interessieren: Was machen die Bürgermeister im Tegernseer Tal?

Wird das Vorhaben so realisiert wie vorgesehen, müssen die Gemeinderäte für ihre Beratungen künftig an einen Ort außerhalb des Rathauses ausweichen. In Frage käme besagter Saal im Feuerwehrhaus, eine andere Option wäre laut Huber der gemeindeeigene Gasthof Zur Post. „Auch dort gibt es ungenutzte Räume.“ Fest steht: Der neue Tagungsraum muss größer sein als der bisherige. Denn nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 wird das Gremium auf 20 Mitglieder angewachsen sein. Neben der Fertigstellung des neuen Jodschwefelbads rangiert für Huber der Umbau des Rathauses an oberster Stelle der Prioritätenliste.

Auf der Tagesordnung am Donnerstag steht übrigens ein weiteres Objekt in direkter Nachbarschaft des Rathauses. Das Gremium soll den Abriss des so genannten Handwerkerhofs beschließen. Das betreffende Grundstück hat die Gemeinde schon vor längerer Zeit erworben. In direktem Zusammenhang mit dem Rathaus-Umbau stehe der Abbruch nicht, sagt Robert Huber. „Es geht darum, das Grundstück zu bereinigen. Das Gebäude ist in einem völlig desolaten Zustand.“

Auch Gehalt des Vize-Bürgermeisters ist Thema

Neben dem Rathaus-Umbau hat sich der Gemeinderat bei seiner Zusammenkunft noch mit etlichen weiteren Themen zu beschäftigen, darunter die Schaffung einer provisorischen Parkfläche auf einem gemeindlichen Grundstück bei der Wandelhalle. Das Kiesareal soll laut Huber in erster Linie als Abstellfläche für Baustellenfahrzeuge dienen, um die Parkplätze beim neuen Badehaus und beim Badepark zu entlasten. Zum Thema Badepark kommt auch ein Antrag der örtlichen SPD auf den Tisch: Sie fordert, dass die Eintrittspreise in der Einrichtung für die Dauer der benachbarten Baustellen vergünstigt werden. Schließlich steht noch ein Punkt auf der Tagesordnung, der den Vize-Bürgermeister selbst betrifft. Seit Juni vertritt Huber den Wiesseer Bürgermeister Peter Höß, der sich einer schwierigen Operation an der Halswirbelsäule unterziehen musste. Weil Huber eigentlich als Fuhrparkleiter bei der Stadt Tegernsee angestellt ist, erhält diese nun einen finanziellen Ausgleich. „Ich beziehe mein Gehalt nach wie vor von der Stadt Tegernsee“, erklärt Huber. Das Geld werde aber eins zu eins von der Gemeinde Bad Wiessee an Tegernsee zurück überwiesen.

Die Sitzung des Gemeinderats beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrhaus.

gab