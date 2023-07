Riesiges Loch in der Ortsmitte von Bad Wiessee: Bauzaun angemahnt

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Ein Einkaufszentrum und Wohnungen entstehen in der Wiesseer Ortsmitte. Beim Info-Abend fragten Bürger nach einem ordentlichen Bauzaun. © sts

Investor Marcel Dittrich baut ein Einkaufszentrum und Wohnungen in der Wiesseer Ortsmitte. Beim Bürger-Info-Abend wurde ein ansehnlicher Bauzaun angemahnt.

Bad Wiessee – Wo einst das Hotel Ritter und noch einige andere Gebäude standen, klafft jetzt ein tiefes Loch. Bis 2026 will Investor Marcel Dittrich in der Wiesseer Ortsmitte auf 12 000 Quadratmetern ein Einkaufszentrum mit Rewe, Lidl und dm-Markt sowie weitere Gewerbeeinheiten und Wohnungen schaffen. Beim Info-Abend für die Bürger im Rettungszentrum wurde ein ansehnlicher Bauzaun für das Millionenprojekt angemahnt. Den sicherte Dittrich zu, bat aber um Geduld: „Den kann ich nicht gleich am Anfang machen.“

Einen ordentlichen Sichtschutz zu installieren, sei bautechnisch gar nicht so einfach, erklärte Dittrich. Die Erfahrung zeige, dass ein zwei Meter hoher Holzzaun Stürmen nicht standhalte. „Da fliegen dann Bretter durch die Luft und treffen am Ende jemanden.“ Gedacht sei an einen Sichtschutz aus winddurchlässiger Folie. Die Maßnahme sei bereits ausgeschrieben.

Zweifel an der Vermietbarkeit der Ferienwohnungen

Das Loch in der Wiesseer Ortsmitte zügig zu schließen, ist Dittrich ein großes Anliegen. „Ich bin zwei, dreimal die Woche auf der Baustelle, in Gummistiefeln.“ Er baue übrigens zum ersten Mal einen Supermarkt, dies geschehe auf Wunsch der Gemeinde, merkte er an. Der Komplex besteht aus insgesamt sechs Häusern. Neben 38 Mietwohnungen mit Größen von 50 bis 110 Quadratmetern entstehen auch 24 Ferienwohnungen. Dass sich Letztere gut vermarkten lassen, zog Susanne Grauvogl in Zweifel. Sie biete selbst Ferienwohnungen an und habe die Erfahrung gemacht, dass niemand an der Straße Urlaub machen wolle. „Da seid ihr schon etwas blauäugig.“

Parkdeck nachts gesperrt

Fragen gab’s auch zur Nutzung des Parkdecks, das dem Einkaufszentrum zugeordnet ist. Es ist mit Rücksicht auf die Anwohner ab 22 Uhr gesperrt. Wie dies mit der Gastronomie zusammenpasse, die sich ebenfalls in dem Komplex ansiedeln solle, lautete eine Frage aus der Zuhörerschaft. Für diese Betriebe seien eigene Stellplätze ausgewiesen, erklärte Dittrich. Nach seinen Beobachtungen habe sich in Bad Wiessee das Thema Gastronomie spätestens nach 22.30 Uhr aber ohnehin erledigt. Die Bemerkung löste Gelächter aus. Und einen Zwischenruf: „Wären Sie doch vor 30 Jahren gekommen. Da war in Bad Wiessee noch was los!“