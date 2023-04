Robert Kühns Ratsch-Bankerl schafft es in ZDF-Quizsendung: Das sagt der Wiesseer Bürgermeister dazu

Von: Gabi Werner

A, B oder C? Aus drei Antwort-Möglichkeiten zu der Robert-Kühn-Frage konnten die Rategäste auswählen. © ZDF/Screenshot

Die ZDF-Quizsendung „Da kommst Du nie drauf!“ rühmt sich als Show der schrägen Fragen. In der jüngsten Ausgabe war auch die rote Bank von Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (SPD) Thema.

Bad Wiessee – Um sich die Anliegen seiner Bürger anzuhören, lädt der Wiesseer Rathaus-Chef Robert Kühn (SPD) an der Seepromenade regelmäßig zu einem spontanen Plausch auf seiner Parkbank ein. Nun hat es die rote Bank mit dem „Robert ratscht“-Schild ins Fernsehen geschafft: In der ZDF-Quizsendung „Da kommst Du nie drauf!“ fragte am Mittwochabend (19. April) Moderator Johannes B. Kerner seine prominenten Rategäste danach, mit welchen Mitteln der Wiesseer Bürgermeister gegen Politikverdrossenheit vorgeht. Wir sprachen mit Kühn über die Sendung und wollten wissen, ob er nun mit einem Ansturm auf sein Bankerl rechnet.

Herr Kühn, wie ist das ZDF ausgerechnet auf ihre „Robert-ratscht-Bank“ aufmerksam geworden?

Robert Kühn: Wahrscheinlich, weil es eine fantastische Idee ist (lacht). Nein, im Ernst: Die Redaktion der Sendung ist immer auf der Suche nach kuriosen Fragen und ist so auf uns gestoßen. Das zeigt mir, dass diese Art von Bürgernähe offenbar nicht besonders üblich ist. Ich selbst finde die Idee gar nicht kurios.

Eine schöne Werbung ist der Beitrag allemal.

Robert Kühn: Das ist richtig. Die rote Bank und Bad Wiessee waren immerhin fünf Minuten lang zur Prime Time im Fernsehen zu sehen. Es gab ja nicht nur die Frage in der Sendung, sondern es wurden auch drei kleine Einspielfilme zu den jeweiligen Antwort-Möglichkeiten gezeigt, die bei uns in Bad Wiesseee gedreht wurden.

Robert Kühn (40), Bürgermeister von Bad Wiessee © Thomas Plettenberg

Das hat Ihnen sicher Vergnügen bereitet, oder?

Robert Kühn: Ich finde es vor allem gut, dass in einer lustigen Sendung wie dieser so ein trockenes Thema wie die Politik eingebaut wird. Die spielt ansonsten in solchen Formaten ja eher eine kleine Rolle.

Haben Sie sich die Ausstrahlung der Quizsendung dann auch in geselliger Runde angeschaut?

Robert Kühn: Tatsächlich hatte ich am Mittwoch einen freien Abend und habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass die Sendung ausgestrahlt wird. Als ich aus der Sauna kam, haben mich plötzlich ganz viele Leute angeschrieben mit dem Hinweis, dass Bad Wiessee im Fernsehen war. Ich schaue normalerweise überhaupt kein Fernsehen und auch ganz wenig Netflix. Ich habe mir die Sendung dann erst später in der Mediathek angesehen.

Die rote Bank ist damit nun also bundesweit bekannt. Rechnen Sie jetzt mit einem neuen Ansturm auf das „Ratsch-Platzerl“?

Robert Kühn: Eigentlich nicht. Das Angebot mit der roten Bank wird von jeher von den Wiesseern sehr gut angenommen – im Übrigen auch von Gästen, die davon gehört haben.

Das Konzept zur Verbesserung der Bürgernähe ist also aufgegangen?

Robert Kühn: Das würde ich schon sagen. Allerdings müssen beide Seiten etwas Zeit mitbringen. Es sind ja die unterschiedlichsten Themen, die die Leute mit mir besprechen möchten. Da kann es unter Umständen schon mal sein, dass die Bürger ein wenig warten müssen, bis der Platz neben mir wieder frei wird.

Eine Reservierung ist demnach nicht möglich.

Robert Kühn: Nein. Meistens mache ich das Ganze ja auch sehr spontan. Wenn ich gerade Zeit habe, nehme ich mein „Robert-ratscht-Schild“ und setze mich runter an die Seepromenade. Vielleicht kündige ich es kurz vorher noch auf Instagram an, aber nicht immer.

Die rote Parkbank hätte also die Fernseh-Werbung gar nicht unbedingt nötig gehabt.

Robert Kühn: Das nicht. Trotzdem ist eine solche Werbung natürlich immer gut. Das öffnet durch die große Reichweite die Türen zu einem ganz neuen Personenkreis. Johannes B. Kerner hat auch noch explizit darauf hingewiesen, dass es sich bei meiner Person um einen Bürgermeister der SPD handelt, was man so in einem oberbayerischen Ort vielleicht gar nicht erwarten würde. Aber es geht ja nicht nur um mich: Es war einfach eine gute Gelegenheit, unseren Ort in einem positiven Licht darzustellen.

