Rottach-Egern/Bad Wiessee: Waldfeststimmung mit Bier, Musik und Vorführungen

Von: Stephen Hank

Trachtler zeigen ihr Können beim Hirschbergler-Waldfest in Rottach-Egern. © Christian Scholle

Die beliebten Waldfeste im Tegernseer Tal sind am Wochenende in die nächste Runde gegangen. In Rottach und Bad Wiessee feierten die Gäste stimmungsvoll.

Bad Wiessee/Rottach-Egern- Die beliebten Waldfeste im Tegernseer Tal sind am Wochenende in die nächste Runde gegangen. Gleich zwei Schauplätze zogen diesmal die Feierfreudigen an. In Bad Wiessee bewirtete der örtliche Skiclub seine Gäste im Kurpark Abwinkl. War der Freitagstermin weitgehend dem Regen zum Opfer gefallen, zeigte sich der Samstag dafür von seiner besten Seite. Gut gelaunt stießen die Besucher zu den Klängen der Musikkapelle Hartpenning an.

Gute Stimmung beim Skliclub-Waldfest in Bad Wiesee. © Christian Scholle

Auf dem Festplatz an der Rottacher Wallbergstraße zeigte die Jugendgruppe der Trachtler am Sonntag zum Auftakt des Hirschbergler-Waldfests ihr Können. Auch hier füllten sich rasch die Plätze. Kein Wunder: Laut Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) ist das berühmt-berüchtigte Hirschbergler-Walfest „ein gesellschaftliches Ereignis und der wichtigste Treffpunkt für alle, die sich lange nicht gesehen haben“. Da tut eine Pause sicher gut: Am kommenden Wochenende ist Waldfest-frei, weiter geht’s am 8. Juli am Leonhardstoanahof in Kreuth.