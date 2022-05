Saurüsselalm in Bad Wiessee: Jetzt kommt der Streit vor Gericht

Von: Gabi Werner

Hier lässt sich das Leben genießen: Die Saurüsselalm im Wiesseer Söllbachtal hat sich als Top-Adresse für Ausflügler bereits etabliert. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Saurüsselalm in Bad Wiessee hat längst geöffnet - doch der Protest hält an. Und er wird sogar lauter: Der Verein zum Schutz der Bergwelt hat Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht.

Bad Wiessee – Die Saurüsselalm hat sich als neues und lohnendes Ausflugsziel am Tegernsee längst einen Namen gemacht. Im Dezember hatte die zur exklusiven Bergwirtschaft umfunktionierte Alm ihre Pforten geöffnet – doch auch Monate später ist der Protest nicht verstummt. Im Gegenteil, er wird lauter. Wie der Verein zum Schutz der Bergwelt jetzt bestätigt, zieht er im Kampf gegen die Nutzungsänderung und die angebliche Privilegierung in diesem geschützten Außenbereich nun vor Gericht: Die Klage gegen den Freistaat –und somit gegen das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde – wegen der erteilten Baugenehmigung wird am 15. Juni vor Ort verhandelt.

Verein fürchtet, dass Saurüsselalm zum Präzedenzfall wird

„Wenn das so weitergeht“, prophezeit Rudi Erlacher, „schaut unsere Welt im alpinen Raum bald ganz anders aus“. Für den geschäftsführenden Vorsitzenden des Vereins zum Schutz der Bergwelt ist es höchste Eisenbahn, der Umnutzung von im Außenbereich gelegenen Almen in attraktive Ausflugsziele („das ist ein Megatrend“) einen Riegel vorzuschieben. Die Saurüsselalm in Bad Wiessee sei ansonsten dazu geeignet, zum Präzedenzfall zu werden: „Wenn hier eine Alm umgenutzt werden kann, dann kann man es überall machen“, sagt Erlacher und nennt als Beispiele, wo eine ähnliche Entwicklung drohen könnte, die Almidylle von Siebenhütten in Kreuth oder auch die Obere Maxlraineralm in Schliersee.

Zentrale Frage beim Hütten-Umbau lautet: privilegiert oder nicht?

Die alles entscheidende Frage lautet hier wie dort: Handelt es sich bei der Umnutzung der Almen um ein privilegiertes Vorhaben? Im Falle der Saurüsselalm müsste dazu ein von Wanderern und Mountainbikern stark frequentierter Bereich vorhanden sein, der eine Versorgung mit einfachen Speisen und Getränken erforderlich macht. Nach Ansicht der Gemeinde Bad Wiessee trifft das zu: Der Gemeinderat hatte daher im Januar 2021 den Plänen von Großgrundbesitzer Franz Haslberger, das Almidyll am Söllbach zur Gaststätte umzubauen, mit großer Mehrheit zugestimmt. Lediglich Klaudia Martini (SPD) und Johannes von Miller (Grüne) waren dagegen. Das Landratsamt erteilte die offizielle Genehmigung.

Saurüsselalm: Bauministerium steht neuer Nutzung skeptisch gegenüber

Doch selbst an höherer Stelle sind hierzu Zweifel aufgekommen. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, das der Verein zum Schutz der Bergwelt und die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) im Rahmen ihres Widerstands eingeschaltet hatten, erklärte bereits in einem Schreiben vom November, dass noch nicht hinreichend deutlich geworden sei, „dass es sich wirklich um einen so stark frequentierten Bereich handelt, der eine gastronomische Versorgung objektiv erforderlich macht und dafür insgesamt 240 Plätze vorgehalten werden müssen“. Man empfahl dem Landratsamt eine genaue Untersuchung. An anderer Stelle wurde das Ministerium sogar noch deutlicher: Es liege nach der Baugenehmigung „keine gastronomische Nutzung vor, die auf das beschränkt ist, was notwendig ist, um Wanderer angemessen zu versorgen“.

Hüttenabende und Sonderveranstaltungen werden kritisch gesehen

Auch die wöchentlichen Hüttenabende bis 24 Uhr und die genehmigten 15 Sonderveranstaltungen pro Jahr sind vom Bauministeriums offenbar nicht gern gesehen: Es sei bedenklich, „wenn die abgeschiedene Lage im Außenbereich mit Kleinbussen angefahren wird, um geschlossene Gesellschaften bewirten zu können“.

Frequentierter Bereich? Gemeinde verweist auf Zahl der parkenden Fahrzeuge

Das Landratsamt erklärte am Montag auf Nachfrage, dass man die Empfehlungen des Ministeriums „selbstverständlich ernst genommen“ und die Punkte noch einmal überprüft habe. Speziell zum Thema Frequentierung habe das Landratsamt bei der Gemeinde Daten angefordert. Die stützen sich vor allem auf die Zahl der im Söllbachtal parkenden Fahrzeuge. Die Gemeinde Bad Wiessee gehe von circa 29.500 Parkvorgängen jährlich aus, was bei jeweils halbvoll besetzten Pkw jährlich circa 74.000 Besucher im Gebiet bedeuten würde, die mit dem Auto anreisen, gibt das Landratsamt die Erhebung wieder. Hinzu kämen noch Mountainbiker.

Auch sonst habe die Gemeinde über ihren Rechtsanwalt „nochmals ausführlich zur Privilegierung des Vorhabens insgesamt“ Stellung genommen. All das habe man an das Ministerium weitergeleitet, so das Landratsamt.

Schutzgemeinschaft spricht von „Angriff auf unsere Bergwelt“

Dem Verein zum Schutz der Bergwelt sind diese Erklärungen viel zu wenig. Dass er nun Klage eingereicht hat, ist auch im Sinne der Schutzgemeinschaft. Betrachte man die jüngsten Entwicklungen in Sachen Almwirtschaften, sei dies „ein Angriff auf unsere Bergwelt“, urteilt Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck. Es sei höchste Vorsicht geboten.

