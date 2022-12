Die Schwarzbauten auf der Saurüsselalm in Bad Wiessee sind illegal – und doch geduldet

Von: Gabi Werner

Die Terrasse der Saurüsselalm wurde größer gebaut als genehmigt. Eine nachträgliche Legalisierung lehnte der Bauausschuss jetzt ab – allerdings sprach man sich für eine vorläufige Duldung aus. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Schwarzbauten an der Saurüsselalm waren jetzt doch noch Thema im Wiesseer Bauausschuss. Die Mitglieder lehnten die Anträge dazu zwar ab. Aber: Das illegal errichtete Alm-Equipment wird vorerst geduldet.

Bad Wiessee – Es war die klassische Rolle rückwärts: Nachdem Franz Haslberger zur Oktober-Sitzung seine Anträge auf nachträgliche Legalisierung der zu groß geratenen Terrasse und der nicht genehmigten Markise kurzfristig zurückgezogen hatte, legte er sie zur Dezember-Sitzung nun erneut vor. Außerdem hat der Unternehmer seine Ankündigung wahr gemacht und die ebenfalls nicht in den Planungen enthaltene „Tanzbühne“ bei der Alm entfernt. „Das ist tatsächlich passiert“, verkündete Bauamtsleiter Anton Bammer in der Sitzung am Donnerstagabend (8. Dezember) und legte Fotos vom aktuellen Zustand des Almgeländes vor. Nun ohne „Tanzbühne“.

Bauamt: Terrassenerweiterung erscheint „grundsätzlich vertretbar“

Während dieses leidige Thema also erledigt ist, werden die anderen Schwarzbauten die Behörden wohl weiter beschäftigen. Zum Thema Terrasse: Wie Bammer ausführte, wurde diese um drei Meter in Richtung Süden zu groß errichtet. Gehe man von der Legalität des Gaststättenbetriebs an der Saurüsselalm aus – worüber bekanntlich noch das Gericht in einer Berufungsverhandlung zu entscheiden haben wird –, erscheine nach Auffassung der Verwaltung die Terrassenerweiterung aber „grundsätzlich vertretbar und nicht unüblich“, erläuterte Bammer.

Er schlug daher vor, den Antrag zwar abzulehnen, seitens der Gemeinde die Terrassenerweiterung aber so lange zu dulden, „bis Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit besteht“. Die Duldung mit aufzunehmen, sei eine Bitte des Landratsamtes gewesen, da dieses ansonsten während des laufenden Verfahrens eine Beseitigungsanordnung aussprechen müsste, teilte Bammer mit. Er hatte in seinem Beschlussvorschlag außerdem die Formulierung verankert, dass das Vorgehen des Antragstellers „missbilligt“ werde.

Grünen-Gemeinderat bezeichnet Beschlussvorschlag als „weichgespült“

Zunächst sah es danach aus, als würde es gar keine Diskussion zu dem Thema geben. Doch dann ergriff Johannes von Miller (Grüne) das Wort. Sei die im Beschlussvorschlag enthaltene Duldung nicht „das falsche Zeichen nach draußen?“, fragte er in den Raum. Von Miller bezeichnete die so formulierte Ablehnung als „weichgespült“ und wünschte sich, dass die Gemeinde in diesem Fall „klar Kante zeigt“. Immerhin habe man es hier nicht mit einem Laien zu tun, die Schwarzbauten seien wissentlich realisiert worden.

Während Bernd Kuntze-Fechner (SPD) die Beschlussvorlage als „ausgewogen“ bezeichnete, schlug sein FWG-Kollege Johann Zehetmeier in eine völlig andere Kerbe. „Jeder fühlt sich hier berufen, Polizist zu spielen“, meinte er in Anspielung auf die viel kritisierten Schwarzbauten. Zehetmeier plädierte dafür, die Gaststätte seitens der Gemeinde aktiv zu unterstützen. Er war dann auch der Einzige, der gegen den Beschlussvorschlag Bammers stimmte – der Rest war dafür.

Auch die große Markise bei der Alm wird vorläufig geduldet

Den gleichen Ausgang nahm die Abstimmung bei der Markise. Auch die sei grundsätzlich vertretbar, „wenngleich die Dimensionierung sehr groß ausgefallen ist“, erklärte Bammer. Derzeit sei unklar, ob das Landratsamt diesbezüglich eine Genehmigung erteilen könne. Daher wurde auch hier das Einvernehmen zum Antrag nicht erteilt. Allerdings wird auch die Markise vorläufig geduldet.

Wieso aber eine Duldung, wo die Sachlage doch eigentlich auf der Hand liegt? „Das Instrument der Duldung wird immer dann in Betracht gezogen, wenn eine bauliche Anlage nicht oder noch nicht genehmigt werden kann, der Erlass einer Beseitigungsanordnung aber als nicht sachgerecht oder unverhältnismäßig erscheint“, erklärt das Landratsamt auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung.

Schicksal der Schwarzbauten nach Abstimmung im Bauausschuss weiter offen

Grundsätzlich werde eine Duldung vom Landratsamt verfügt, das aber hier nur einvernehmlich mit der Gemeinde agieren wolle. Die Kreisbehörde habe daher die Gemeinde ersucht, sich – ergänzend zur bereits absehbaren Ablehnung der Anträge – dazu zu äußern, wie mit den beiden baulichen Anlagen weiter umgegangen werden soll. Sprich: Ob aus Sicht der Gemeinde ein sofortiger Rückbau verfügt werden soll, oder ob mit einer Duldung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung über den Betrieb der Alm Einverständnis bestehe, erläutert das Landratsamt.

Der Bauausschuss hat sich mit seinen Abstimmungen für Letzteres entschieden. Das Schicksal der Schwarzbauten ist damit weiter offen. (gab)

