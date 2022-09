Pläne für Erweiterung von St. Anton: Schwammiger Boden beschäftigt Planer

Von: Christina Jachert-Maier

Die Erweiterung der Kirche St. Anton soll der Pfarrgemeinde zu einem Saal verhelfen. © tp

Die Kirche St. Anton steht zwar leicht schief, versinkt aber nicht weiter im Boden. Die Frage, wie sich die geplante Erweiterung um einen Pfarrsaal realisieren lässt, beschäftigt die Planer aber noch immer.

Bad Wiessee – Im Süden liegt die Wiesseer Kirche St. Anton 23 Zentimeter tiefer als im Norden. Offenbar, so Kirchenpfleger Herbert Stadler, habe sich das Gotteshaus schon kurz nach dem Bau im Jahr 1959 um diese 23 Zentimeter in den moorigen Boden gesenkt, um dann zu verharren. Das ist eine gute Nachricht. Wie berichtet, hatte der Architekt befürchtet, dass St. Anton Jahr um Jahr tiefer rutscht, was die Absicht, einen Anbau zu errichten, gefährdet hätte.

Statische Bewertung noch nicht abgeschlossen

Die Planer veranlassten eine statische Messung, die etliche Monate lief. „Bisherige Ergebnisse legen nahe, dass sich das Kirchengebäude wohl weder zeitweise noch kontinuierlich absenkt“, bestätigt Hendrik Steffens, Pressesprecher des erzbischöflichen Ordinariats, die Aussage Stadlers. Aber: Die statische Bewertung ist ihm zufolge noch nicht abgeschlossen: „Es besteht noch Klärungsbedarf zu einigen Messpunkten und Messergebnissen.“ Im Klartext heißt das: Die Sorge des Architekten, dass beim Übergang von der Betonplatte für den Anbau zur bestehenden Kirche ein Bruch entstehen könnte, ist noch nicht ganz ausgeräumt. Am Ende könnte sich ein Riss durch den nagelneuen Pfarrsaal ziehen.

Start der Bauarbeiten im Frühjahr steht wieder infrage

Es sei das unterschiedliche Setzungsverhalten der beiden Baukörper, des alten und des neuen, zu berücksichtigen, erklärt Steffens. Dies wirke sich auf die Planung in „funktionaler und bautechnischer Hinsicht“ aus. Das Ordinariat erwarte den Abschluss der statischen und bodenmechanischen Bewertung in den kommenden Wochen. Erst danach sei eine Aussage zum Beginn der Arbeiten möglich. Der vom Ordinariat fürs Frühjahr 2023 angekündigte Start der Bauarbeiten steht damit wieder infrage.

Geplant ist Erweiterung des Seitenflügels

Vorgesehen ist eine Erweiterung des rechten Seitenflügels. Sie schafft Raum für einen 90 Quadratmeter großen Saal mit Foyer, Abstellraum und Toilettenanlage im Erdgeschoss. Der zunächst geschätzte Kostenrahmen belief sich auf 1,9 Millionen Euro. Unterdessen hofft Stadler darauf, dass sich der Vergabeausschuss des Erzbischöflichen Ordinariats noch im Herbst mit der Entwurfsplanung des Architekturbüros befassen wird. „Ich hoffe, dass wir schnell einen vernünftigen Plan bekommen.“

Seit 2015 kämpft Pfarrgemeinde um Saal

Die Pfarrgemeinde Bad Wiessee ist das Warten inzwischen gewohnt. Seit dem Jahr 2015 treibt sie den Bau eines Pfarrheims voran. „Ich hoffe, dass ich das in meiner Zeit als Kirchenpfleger noch erlebe“, seufzt Stadler, der jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Manchmal werde er schon gefragt, ob die Realisierung des Wiesseer Pfarrsaals ähnlich lange dauern werde wie der Bau des Berliner Flughafens. Er hoffe, heuer noch einen Bauantrag im Rathaus einreichen zu können.

Die neuen Räume werden dringend benötigt. Seit dem Auszug aus dem Josefsheim 2019 hat die Pfarrei keine Veranstaltungsräume mehr. Nur ein Konferenzzimmer über der Sakristei in St. Anton steht zur Verfügung. „Früher konnten wir ein Pfarrfest und ein Weinfest ausrichten, das geht alles nicht mehr“, sagt Stadler.

„Wollen das Projekt verwirklichen“

Auch für Pfarrverbandsleiter Stephan Fischbacher steht fest: „Wir wollen das Projekt nach wie vor verwirklichen.“ Aktuell behelfe man sich irgendwie, um Veranstaltungen zu organisieren. Aber das sei nicht einfach: „Im Moment suchen wir noch etwas für unseren Seniorennachmittag an Weihnachten.“