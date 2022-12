Schwarzbauten an der Saurüsselalm: Haslberger stellt nun doch Anträge bei der Gemeinde

Von: Gabi Werner

Das Schicksal des Tanzbodens bei der Saurüsselalm ist offenbar besiegelt: Der Schwarzbau soll wegkommen. Für die anderen nicht genehmigten Bauteile legt Eigentümer Haslberger nun doch Anträge vor. © Archiv tp

Nun gibt es doch eine öffentliche Diskussion im Bauausschuss über die Schwarzbauten an der Saurüsselalm: Franz Haslberger hat seine zunächst zurückgezogenen Anträge erneut im Rathaus vorgelegt.

Bad Wiessee – Franz Haslberger macht die Rolle rückwärts: Nachdem der Eigentümer der Saurüsselalm in Bad Wiessee im Oktober die Anträge zur nachträglichen Genehmigung seiner Schwarzbauten kurzfristig zurückgezogen hatte, legte er sie nun erneut im Bauamt des Rathauses vor. So kommt es doch noch zu einer öffentlichen Diskussion im Bauausschuss: Das Gremium entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. Dezember, darüber, ob es die zu groß geratene Terrasse und die nicht genehmigte Markise im Nachhinein absegnet oder nicht.

Landratsamt hatte Haslberger erneut aufgefordert, Anträge einzureichen

Bauamtsleiter Anton Bammer bestätigt auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung, dass Haslberger persönlich vorbeigekommen sei, um die beiden Anträge erneut auf den Tisch zu legen. Viel anderes blieb dem Unternehmer auch nicht übrig: Das Landratsamt Miesbach als zuständige Bauaufsichtsbehörde besteht auf eine nachträgliche Legalisierung des Alm-Equipments und hatte den Eigentümer in einem Schreiben dazu aufgefordert, die nötigen Anträge einzureichen. Die Alternative wäre gewesen, dass Haslberger die Schwarzbauten entfernt beziehungsweise die Terrasse auf die genehmigte Größe verkleinert.

Umstrittener Tanzboden soll bald wegkommen

Während Haslberger nun also einen Anlauf unternimmt, die auf Metallpfosten ruhende Markise und die Terrasse in ihrem Ist-Zustand zu retten, will er einen anderen Schwarzbau offenbar entfernen. „Er hat erklärt, dass der Tanzboden wegkommt“, berichtet Bauamtsleiter Bammer. Das hölzerne Bauwerk bei der Alm war nie in den Plänen enthalten, zwischenzeitlich hatte man es gar als „Fahrradabstellfläche“ bezeichnet. Bis heute ist eigentlich unklar, welchem Zweck der Tanzboden-artige Bau dienen sollte.

Gemeinde Bad Wiessee verfolgt bei Schwarzbauten rigorose Linie

Ob der Bauausschuss bezüglich Terrasse und Markise mit sich reden lässt, wird sich bei der Sitzung am Donnerstag zeigen. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Wiesseer in Sachen Schwarzbauten eigentlich immer eine rigorose Linie verfolgt und eine nachträgliche Genehmigung konsequent abgelehnt. Die Beratungen des Bauausschusses beginnen um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

