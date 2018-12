Schwelbrand in Bad Wiessee - Auch Feuerwehr Rottach-Egern im Einsatz

Zu einem Schwelbrand wurden die Feuerwehren Bad Wiessee und Rottach-Egern in die Nähe der Privatklinik Jägerwinkel nach Bad Wiessee gerufen.

Bad Wiessee - In einem wohl größeren Einsatz wegen eines Kaminbrandes sind momentan die Feuerwehren Bad Wiessee und Rottach-Egern in der Nähe der Privatklinik Jägerwinkel in Bad Wiessee im Einsatz. Laut ersten Angaben der Polizei handelt es sich um einen Schwelbrand.

Weitere Informationen folgen.

Alle News und Geschichten aus Bad Wiessee und Umgebung lesen Sie immer aktuell nur bei uns

.

tas