Seefest-Finale an der Promenade von Bad Wiessee - Lasershow statt Feuerwerk

Das Rottacher Seefest (Foto) machte den Auftakt. © Stefan Schweihofer

Die Wetterprognose sieht gut aus: Am Samstag, 19. August, soll das Wiesseer Seefest steigen. Als fulminanter Abschluss ist eine Lasershow geplant.

Bad Wiessee – In Tegernsee wurde es heuer abgesagt – somit ist die zweite heuer auch die letzte Gelegenheit: In Bad Wiessee steigt am Samstag, 19. August, das Seefest (Verschiebetermin bei schlechtem Wetter: Sonntag, 20. August). Los geht es um 15 Uhr. Entlang der Seepromenade warten vielfältige Showeinlagen, von den Alphornbläsern bis zu den Goaßlschnalzern und dem Schifferstechen auf dem See.

Lasershow mit Wasserwand

Auf der Floßbühne treten -Trachtler und Blaskapellen auf. Auch für die Kleinen ist mit einem Kinderprogramm gesorgt. Zünftige Stimmung und regionale Schmankerl erwarten die Besucher. Statt eines Feuerwerks gibt es eine Lasershow mit Wasserleinwand. Am Tag des Seefestes sind ab 17 Uhr sowohl die Ringlinien des RVO als auch die Südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos. Zusätzlich fährt – ebenfalls kostenfrei – um 23 und 24 Uhr nochmals ein Schiff sowie um 0.15 Uhr ein zusätzlicher Sonderbus (ab Lindenplatz). Infos gibt es auf www.tegernsee.com/e-see fest-in-bad-wiessee. ag