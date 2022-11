Hotel-Projekt am Wiesseer Ufer: „Seegut“ wird ein neuer Ortsteil - 24 Gebäude

Gemeinderat stimmt Bebauungsplan zu

Von Christina Jachert-Maier

Es geht um mehr als um ein Hotel. Mit dem „Seegut am Tegernsee“ lässt Investor Thomas Strüngmann am Wiesseer Ufer einen neuen Ortsteil mit 24 Gebäuden entstehen. Jetzt gab der Gemeinderat dem Plan sein Okay.

Bad Wiessee – Ende Oktober holte sich Athos, das Familienbüro der Strüngmanns, im Gemeinderat noch eine Abfuhr. Wie berichtet, hatte der Investor seine ohnehin schon riesige Fläche – einst Standort der Spielbank und des Hotels Lederer – noch um das sogenannte Ottl-Grundstück am Riedersteinweg erweitert. Dort sollten drei größere Gästehäuser entstehen. „Viel zu wuchtig und überdimensioniert“, urteilte Bauamtsleiter Anton Bammer. Der Gemeinderat lehnte ab. Die Planer von Athos lenkten schnell ein und versprachen einen neuen Entwurf. Den stellte Eric Heppt von Athos jetzt vor, gemeinsam mit Susanne Rentsch vom Büro Plankreis. Für die sorgsam erledigten Hausaufgaben gab’s ein großes Häkchen: Der Gemeinderat stimmte dem deutlich verschlankten Entwurf zu.

Durchführungsvertrag geschlossen

Zu diskutieren hatte der Gemeinderat bei der Sitzung dennoch eine ganze Menge. Es ging um Dachformen, runde Schmuckfenster und die graue Dachfarbe. Überhaupt ist in dem jahrelangen Verfahren um zahllose Details und wichtige Eckpfeiler zäh gerungen worden. So entstand ein Durchführungsvertrag. „Der wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, meinte Florian Sareiter (CSU).

Der nun präsentierte Plan ist die Endfassung, das sicherte Athos zu. Im neuen Entwurf des Bebauungsplans hatte sich dies und jenes verschoben, wieder einmal wechselten Architekten, vor allem aber sind auf dem jüngst zugekauften Grundstück nun zwei statt drei Häuser geplant. Bezeichnet sind sie als Hotel-Villen, die Platz für größere Familien oder auch Gruppen bieten.

Kritikpunkte schnell beseitigt

Dass Athos die Kritikpunkte zügig und wunschgemäß umgesetzt hat, kam im Gremium gut an. „Das passt“, meinte Sareiter, sein SPD-Kollege Bernd Kuntze-Fechner sprach von wichtigen und positiven Veränderungen: „Es ist gut, dass man an den Stellschrauben gedreht hat.“

Passiert ist auf dem 38 000 Quadratmeter großen Gelände am Seeufer bisher nichts – wenn man vom aufgestellten Bauzaun und ein paar vorbereitenden Arbeiten absieht. Erste Maßnahme wird der großflächige Austausch des Problem-Bodens sein. Auf das amtliche Okay für die Grabarbeiten hat Athos lange gewartet. „Aber die Genehmigung kommt jetzt in den nächsten paar Tagen“, berichtete Heppt von einem Gespräch mit dem Landratsamt. Athos werde noch in diesem Jahr die ersten konkreten Bauanträge stellen. „Es geht jetzt wirklich los“, freute sich Bürgermeister Robert Kühn (SPD).

Fertigstellung bis 2028

Dass der Startschuss gefallen ist, signalisierte Athos am Morgen nach der Sitzung mit der Bekanntgabe eines klaren Zeitplans. Die aufwendige Gründung der Bauten wird demnach 2023 beginnen und erst 2024 abgeschlossen sein. Die ersten Häuser lässt Athos im südlichen Teil hochziehen, dann geht es in Richtung Norden weiter. Die Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte ist von 2026 bis 2028 vorgesehen.

Insgesamt handelt es sich um 24 Einzelgebäude, die meisten zwei Stockwerke hoch. „Die Gebäude werden sich harmonisch in das gewachsene Ortsbild einpassen“, heißt es in der Athos-Mitteilung. Holz als dominierender Baustoff unterstreiche das „bewusst durchgängige“ Nachhaltigkeitskonzept. Eine innovative Energieversorgung werde Maßstäbe setzen. Für die Mitarbeiter lässt Athos gleich zwei Gebäude mit Wohnungen errichten.

Hotel, Wirtshaus, Kunstscheune

Kern der Planung sind das Hotel mit 85 Suiten und Zimmern, das allgemein zugängliche Wirtshaus mit Restaurant für 200 Gäste und zwei Außenterrassen sowie die Kunstscheune. Sie bietet in einer 400 Quadratmeter großen Halle viel Raum für Kunst, Kultur- und Musikveranstaltungen. Abgerundet wird der Bereich durch eine Tagesbar, einen Dorfladen und einen Verleih für Sportausrüstung. Die Positionierung der Gebäude, so Athos-Sprecher Stephan Heller, sei unter Berücksichtigung des sogenannten Geomantie Ansatzes erfolgt: „Um den Energiefluss im Areal zu aktivieren und zu optimieren, wurden die Energiefelder untersucht und darauf aufbauend die Gebäude angeordnet.“