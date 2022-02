Seit über 50 Jahren: Wiesseer hegt und pflegt eine Schildkröte

Von: Gerti Reichl

Hans Stoib hegt und pflegt seine Schildkröte. In dieser Kiste macht sie gerade ihren Winterschlaf. © Thomas Plettenberg

Nicht etwa ein Hund oder eine Katze sind dem Wiesseer Hans Stoib (64) ans Herz gewachsen. Es ist „Buzi“, eine Griechische Landschildkröte. Seit über 50 Jahren hegt und pflegt er sie.

Bad Wiessee – „Buzi“ schläft. In einer Holzkiste, bedeckt mit Laub und Moos. Sie will es dunkel, kalt und ruhig, und zwar ziemlich genau von 2. November bis Ende Februar. „In unserem ehemaligen Bügelzimmer im Keller hat sie das“, sagt Hans Stoib, den seine Freunde „Hopps“ nennen. Der Wiesseer weiß, was „Buzi“ gerne hat, denn die Schildkröte ist ihm ans Herz gewachsen.

Schildkröte „Buzi“ ist wohl um die 70 Jahre alt. © privat

Es war 1968. Hans Stoib, damals elf Jahre alt, erinnert sich noch genau, wie alles begann: „Ein Spezi vom Fußballplatz hatte eine Schildkröte, da wollte ich auch eine“, erzählt er. Mit dem Radl sei er von Bad Wiessee nach Tegernsee gefahren, wo es am Bahnhof eine Zoohandlung gab. „Der Händler hatte eine ganze Obstkiste davon, einen Wildfang, was heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Da hab’ ich mir für fünf Mark eine ausgesucht.“ In einer Tüte habe er sie nach Hause gebracht und auch gleich einen Unterschlupf mit Haus und Zaun drumherum im Garten des Gästehauses seiner Eltern, das er heute mit seiner Frau betreibt, gebaut. Erst viele Jahre später habe er herausgefunden, dass es sich um das Weibchen einer Griechischen Landschildkröte handelt, die beim Kauf schon mindestens zehn Jahre alt gewesen sein muss.

Hier vertilgt „Buzi“ eine Melone. © privat

Schildkröte „Buzi“: Einen ganzen Winter war sie weg

Hatte die Schildkröte anfangs noch ein Areal von drei mal drei Metern zur Verfügung, so kann sie sich inzwischen auf 300 Quadratmetern „austoben“, oder wie man das bei Schildkröten mit deren Schneckentempo eben nennt. „Wenn wir damals im Garten waren, haben wir sie einfach laufen lassen“, erzählt Stoib und erinnert sich noch genau, wie oft die Familie vergaß, „des Sauviech“ wieder einzufangen. „120 Mal, mindestens.“ Zigmal sei „Buzi“ in die Gärten der Nachbarn gelaufen. „Einmal war sie den ganzen Winter über weg“, erinnert sich Stoib. Ein Pärchen habe sein Tier aufgegabelt und zu einer Frau nach Rottach-Egern gebracht, die sich mit Schildkröten auskennt. „Über viele Ecken hab’ ich das dann erfahren und mein Tier abgeholt.“ Er habe glaubhaft gemacht, dass es seine Schildkröte sei. „Schließlich kenn’ ich sie aus Tausenden raus. So ist das eben, wenn man ein Tier über 50 Jahre hat.“

Während sich „Buzi“ – den Namen hatte die Familie damals gewählt, als sie noch nicht wusste, dass es sich um ein Weiberl handelt – also im Dunkeln im Winterschlaf befindet, fällt Stoib noch eine Anekdote ein: Einmal hatte er als Schreinermeister einen Auftrag bei einer Kundschaft, die ebenfalls Schildkröten hatte. „Ich dachte mir, ich tu meiner mal was Gutes und hab’ ein Manderl mitgenommen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das für eine Gaudi war!“ Herausgekommen sei nichts, so viel zum Thema Zucht, das er nie weiterverfolgt habe.

Schildkröte „Buzi“: Einmal musste sie zur Tierärztin

„Buzi“ macht der Familie viel Freude. Sie frisst gerne und viel – frische Aprikosen, Melonen, Radi-Blätter, Löwenzahn, Sauerampfer, ganze Tomaten und hin und wieder Katzen-Trockenfutter. „Sie ist g’schleckert“, sagt Stoib. Und dann fällt ihm noch ein, dass „Buzi“ einmal zum Tierarzt musste: „Sie ist in einen Wasserablauf gefallen und war so traumatisiert, dass sie nicht mehr gefressen hat.“ Die Spritze einer Tierärztin habe sie wieder auf die Beine gebracht.

„Hopps“ und sein „Buzi“: Es seien Kleinigkeiten, an denen er merke, dass die Schildkröte sich wohl fühle und vermutlich noch viele Jahre vor sich habe. Kein Wunder, denn Stoib hegt und pflegt sie, cremt den Panzer sogar mit Olivenöl ein. „Fast mein ganzes Leben verbringe ich nun mit dieser Schildkröte. Das ist schon der Wahnsinn.“ Ganz beiläufig erzählt er dann noch, dass seine Frau Elisabeth die Tierliebe mit ihm teilt. Sie hat fünf Meerschweinchen. Seit ihrer Jugend. Das ist noch so eine verrückte Geschichte der Stoibs.

