Auf dem Edelweiß-Grundstück: Senioren-Wohnprojekt kurz vor dem Start

Kooperation mit dem Diakonieverein

Immobilien-Unternehmer Markus Oswald kann loslegen. Die Genehmigung für eine Senioren-Wohnanlage in Bad Wiessee ist erteilt, jetzt soll der Bau zügig beginnen. Als Kooperationspartner ist der Diakonieverein Tegernseer Tal an Bord.

Bad Wiessee – „Wir sind im Moment dabei, die Voraussetzungen für einen schnellstmöglichen Baubeginn zu schaffen“, erklärt Markus Oswald, Immobilienunternehmer aus Ingersheim in Baden-Württemberg. Die formalen Hürden sind endlich überwunden. Wie berichtet, hatte das Genehmigungsverfahren mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Ein Punkt, der nicht nur Oswald, sondern auch die Gemeinde Bad Wiessee schmerzte.

„Wir hätten uns gewünscht, dass der Tiefbau jetzt schon erledigt ist“, meint Bauamtsleiter Anton Bammer mit Blick auf die anderen Großprojekte in der Pipeline. Wie berichtet, sollen etwa die Arbeiten auf dem Grühn-Areal im Herbst beginnen. Die Gemeinde sei aber froh, dass das Seniorenprojekt jetzt realisiert werden könne, betont Bammer.

Einen konkreten Termin für den Baubeginn nennt Oswald noch nicht. Die Bauzeit, so viel hatte der Chef des Unternehmens Oswa schon im Herbst 2021 verraten, ist auf zwei Jahre kalkuliert. Dass der schwierige Untergrund die Arbeiten erschweren wird, wurde Oswald zufolge in der Zeitplanung schon berücksichtigt.

Appartements für betreutes Wohnen

Der Wiesseer Gemeinderat hatte die Pläne im Juni 2020 nach langen Debatten bewilligt. Ein städtebaulicher Vertrag zurrt die Umsetzung fest. Vorgesehen sind insgesamt drei Gebäude auf dem Gelände des früheren Hotels Edelweiß an der Münchner Straße. Das Haupthaus wird an der Ortsdurchfahrt errichtet. Darin sind den Entwürfen zufolge unter anderem 34 Appartements für betreutes Wohnen, Ärztezimmer, Gemeinschaftsräume und ein Café untergebracht. Zudem entstehen zwei kleinere Gebäude gleicher Größe, in denen herkömmliche Eigentums- und Mietwohnungen Platz finden, insgesamt 17 Einheiten.

Nachdem die Baugenehmigung Ende 2021 erteilt war, hat Oswa eine Kooperationsvereinbarung mit dem Diakonieverein Tegernseer Tal geschlossen. „Das ist eine absolute Win-Win-Situation“, sagt Monika Klöcker, Verwaltungsleiterin des Diakonievereins. Mit dem Vertrag gebe die Diakonie das Versprechen ab, Bewohner der Anlage im Fall einer Pflegebedürftigkeit ambulant zu versorgen, wenn diese es wünschen, erklärt Klöcker. Es gebe aber keine Verpflichtung, den Pflegedienst der Diakonie in Anspruch zu nehmen: „Die Bewohner haben die freie Wahl.“

Kooperation mit dem Diakonieverein Tegernseer Tal

Die Kooperation bezieht sich aber nicht nur auf den ambulanten Pflegedienst, sondern vor allem auch auf die vom Diakonieverein betriebene Tagespflege Hiltl. Der große Vorteil ist die räumliche Nähe. „Das ist schräg über die Straße“, sagt Klöcker. Hilfreich sei das Angebot zum Beispiel für Paare, bei denen ein Partner an Demenz erkrankt ist. Aber auch für Single-Senioren, die nicht den ganzen Tag allein bleiben wollen, könnte die Tagespflege ein gutes Angebot sein.

Um sich personell entsprechend aufzustellen, hat der Diakonieverein noch Zeit: Vor 2024 dürfte die Senioren-Wohnanlage nicht in Betrieb gehen. Und auch dann, erklärte Klöcker, werde sich der Bedarf an pflegerischer Unterstützung der Bewohner erst mit den Jahren entwickeln: „Aber von der Zusammenarbeit werden alle Beteiligten profitieren.“

