Die Fontäne sprüht nicht mehr

Sie war seit 2011 eine Attraktion in Bad Wiessee. Doch die Fontäne an der Seepromenade hat den Geist aufgegeben.

Bad Wiessee – Seit vielen Jahren macht sich die Gemeinde Bad Wiessee Gedanken darüber, wie sich die Seepromenade noch attraktiver gestalten lässt. Um den Bereich aufzumöbeln, hatte sich sogar schon einmal eine eigene „Task Force“ gegründet. Auf deren Initiative hin wurde 2011 unter anderem eine Wasserfontäne installiert, die sich acht Meter über den See erhob. Doch nun ist Schluss mit dem beschaulichen Wasserspiel.

Fontäne im Tegernsee: Wie entscheidet der Gemeinderat?

„Ende letzten Jahres ist das Aggregat, also die Pumpe, kaputt gegangen“, teilt Thomas Holzapfel vom Technischen Bauamt in Bad Wiessee auf Nachfrage mit. In der Folge sprühte keine Fontäne mehr aus dem See. Das Ende der Lebensdauer eines solchen Hochleistungsaggregats sei schlicht erreicht gewesen, habe er von der zuständigen Firma erfahren, berichtet Holzapfel.

Eine Erneuerung des Aggregats kommt nach Ansicht der Rathaus-Verwaltung derzeit nicht in Frage. Die Kosten hierfür würden rund 7700 Euro betragen. Hinzu komme der hohe Energieverbrauch mit dem damit einhergehenden CO2-Ausstoß sowie die Energiekosten. Auch die seien „nicht ganz unerheblich“, lässt Holzapfel wissen.

Ob auch der Bad Wiesseer Gemeinderat die einst mit viel Euphorie eingerichtete Fontäne still sterben lässt, bleibt allerdings noch abzuwarten.

