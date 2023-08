„Sind buchstäblich überrannt worden“: Das sagt der Bürgermeister zum Wiesseer Seefest

Von: Gabi Werner

Die Besuchermassen ballten sich heuer beim Seefest in der Wiesseer Bucht. Erstmals war das gesamte Fest ans Ufer verlagert worden. © Max Kalup

Rund 10.000 Besucher strömten heuer zum Wiesseer Seefest. Der gewaltige Andrang war nur schwer zu bewältigen. Auch Kritik blieb nicht aus. Der Bürgermeister spricht dennoch von einem „vollen Erfolg“.

Bad Wiessee – Geballte Menschenmassen am Seeufer, lange Schlangen vor den Getränke- und Essensständen: Das stabile Sommerwetter bescherte dem Wiesseer Seefest am Samstag (19. August) rekordverdächtige Besucherzahlen. Die Gemeinde spricht von knapp 10.000 Gästen. Das neue Konzept mit zwei – teils konkurrierenden – Musikbühnen, der Komplettverlagerung der Stände in die Bucht und der Lasershow statt des Feuerwerks kam nicht bei allen gut an. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) sprach am Montag (21. August) in einer Pressemitteilung dennoch von einem „vollen Erfolg“. Gleichzeitig räumte er ein, dass es nun eine Manöverkritik brauche, um „das Ganze für das kommende Jahr noch zu optimieren“.

Bürgermeister: Schlangen an den Ständen waren „eindeutig zu lang“

„Die Schlangen an den Getränke- und Essensständen waren eindeutig zu lang, dafür müssen wir uns etwas einfallen lassen“, erklärt der Bürgermeister. Dies sei aber auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass Bad Wiessee buchstäblich überrannt worden sei von so vielen Besuchern wie noch nie. Auf Nachfrage unserer Zeitung spricht Kühn von einem „Extrem-Fest“, das nur durch eine großartige Gemeinschaftsleistung von Vereinen, Gastronomen und der Tourismus GmbH überhaupt zu stemmen gewesen sei.

Lassen sich die Menschenmengen am Seeufer noch entzerren?

Nachdem heuer das gesamte Fest an den See verlagert worden war und die Adrian-Stoop-Straße frei blieb, kam es an der Promenade zu teils großem Andrang. „Wir müssen uns das anschauen“, sagt Kühn. Möglicherweise lasse sich der Raum an der Seepromenade künftig noch mehr ausnutzen, um die Menschenmengen zu entzerren. „Wir brauchen aber auch genügend Gastronomen, um das dann bespielen zu können“, gibt der Rathaus-Chef zu bedenken.

Lasershow statt Feuerwerk: Kühn macht die Vorteile deutlich

Was die Lasershow betrifft, so ist Kühn nach wie vor von den Vorteilen überzeugt. Bei aller Vorliebe für das traditionelle Feuerwerk sollte man doch bedenken, dass eine Lasershow klima- und umwelttechnisch bei Weitem verträglicher sei. „Deshalb haben wir uns dafür entschieden“, macht Kühn deutlich. Gleichzeitig zeigt der Bürgermeister Bereitschaft, verschiedene Aspekte des neuen Seefestes auf den Prüfstand zu stellen. „So werden wir Stück für Stück besser.“

