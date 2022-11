Skizentrum Sonnenbichl will Energie sparen und optimiert seine Betriebszeiten

Alexandra Korimorth

Wollen Energie einsparen: (v.l.) Andreas Holm, Stephanie Sennhofer und Anton Schwinghammer vom Skizentrum Sonnenbichl. © Thomas Plettenberg

Trotz Energiekrise: Die Skitalente sollen auch in diesem Winter am Sonnenbichl in Bad Wiessee trainieren können. Es gibt allerdings Sparmaßnahmen.

Bad Wiessee – Auch ohne Energiekrise ist der Skibetrieb am Sonnenbichl in Bad Wiessee, wo der Förderverein Schneesport Tegernseer Tal Trainingsmöglichkeiten für den talentierten Ski-Nachwuchs bietet, eine aufwendige und kostspielige Angelegenheit. Dennoch bleibt es oberstes Ziel des Vereins, dass die Jugend wieder auf die Bretter kommt. Die Verantwortlichen mussten sich angesichts der steigenden Kosten für Strom und Diesel etwas einfallen lassen.

Sonnenbichl: Reduzierter Betrieb wäre das Aus für die Skitalente

„Wenn wir nach einer komplett ausgefallenen Skisaison 2020 und einer stark eingeschränkten Saison 2021 erneut keinen oder nur einen reduzierten Betrieb gewährleisten, dann war es das für die Skitalente“, sagte Anton Schwinghammer, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins, bei einem Pressegespräch am Sonnenbichl. Dazu hatte der Vorstand mit Andreas Holm und Stephanie Sennhofer geladen, um die selbst auferlegten Sparmaßnahmen vorzustellen – und zwar bevor demnächst das Flutlicht angehe und die Leute sich laut wundern würden.

Sparmaßnahmen: Skibetrieb nur noch an sechs statt sieben Tagen

Holm berichtete im Grunde von drei Maßnahmen: So soll der Hang nur noch im optimalen Temperatur- und Luftfeuchtebereich beschneit werden, also erst ab Temperaturen zwischen minus drei und minus fünf Grad. Zweitens werden die Betriebszeiten optimiert. Skibetrieb soll nur noch an sechs statt bisher an sieben Tagen pro Woche stattfinden. Der Ruhetag wird voraussichtlich der bisher schwächste Tag werden – der Montag. Dafür plant der Verein, eine zusätzliche Trainingseinheit bei Tageslicht anzubieten, wozu die Liftzeiten angepasst werden. Darüber habe man die insgesamt 35 Vereine aus München, dem Tölzer Land und dem Chiemgauer Land, die neben den fünf Skiclubs aus dem Tegernseer Tal am Sonnenbichl trainieren, schon informiert. Man arbeite derzeit daran, wieder einen optimalen Belegungsplan auszuarbeiten.

Außerdem – und das ist die dritte Maßnahme – würden künftig mehr Athleten gleichzeitig am Hang unterwegs sein, nämlich zehn pro Line. Dies habe lediglich zur Folge, dass die Skifahrer vielleicht etwas länger am Start warten müssten.

Verein will am Sonnenbichl 15 bis 20 Prozent Energie einsparen

„Die Optimierung der Betriebszeiten ist eine Effizienzoptimierung“, betont Andreas Holm. Allein der eine Ruhetag würde jeweils 150 Liter Diesel, das Training bei Tageslicht etliche Kilowattstunden einsparen. „Unser selbstauferlegtes Ziel für diese Saison ist es, zwischen 15 und 20 Prozent der Energie einzusparen. Das müssen und wollen wir schaffen“, so Holm.

Schwachpunkte der Anlage schon vor längerer Zeit definiert

Dass der Verein so zielgenau an den Stellschrauben drehen kann, ist dank des Nachhaltigkeitskonzeptes möglich, das der Verein vor rund drei Jahren aufgestellt hat. Hier hat man die teuersten Faktoren und damit die Schwachpunkte der Anlage definiert: Das sind die Beschneiung, das Licht, der Lift und die Pistenpräparierung. Mittlerweile habe man zumindest rund 60 Prozent der Flutlichtstrahler auf LED umgestellt. Trotzdem: Wenn heuer nicht Energie gespart werde, sei der Fortbestand des Sonnenbichls in Gefahr, betonen die Verantwortlichen. Bislang wird das Skizentrum im Grunde durch Sponsoren finanziert. Der Förderverein hat die Hoffnung auf Anerkennung eines Sportstättenbetriebs und einer damit verbundenen Förderung aber noch nicht aufgegeben. Die Saison 2022/2023 – sie scheint richtungsweisend für das Schicksal des Sonnenbichls.

