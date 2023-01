Gemeinde Bad Wiessee will von SME Tennisplätze zurück: Verhandlung am Münchner Landgericht

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Ein Super-GAU fürs Ortsbild: Auf dem SME-Grundstück hat sich seit Mitte 2019 nichts mehr getan. Die Gemeinde hat das Vertrauen in SME verloren und fordert eine Teilfläche zurück: die Tennisplätze. © THOMAS PLETTENBERG

Im Desaster ums SME-Grundstück im Herzen des Kurviertels will die Gemeinde Bad Wiessee ihre Tennisplätze zurück. Am Mittwoch traf man sich vor dem Münchner Landgericht.

Bad Wiessee – Im Juli 2020 verlor der Wiesseer Gemeinderat den Glauben daran, dass die Schweizer Firma Sports Medicine Excellence Group (SME) die Pläne für den Bau eines Aktivitätsresorts der Extraklasse mit Medizin-Zentrum und feiner Gastronomie je umsetzen wird. In nicht öffentlicher Sitzung wurde entschieden, zumindest eine Teilfläche zurückzufordern. Das Tennisplatz-Grundstück nämlich, das die Gemeinde SME für den Bau eines Personalhauses überlassen hatte. Für SME-Chef Florian Kamelger hingegen kommt eine Rückgabe nicht in Frage. Der Streit schwelt nun seit über zwei Jahren, von Einigung keine Spur.

Rückgabe wegen versäumter Fristen gefordert

Ein Vergleich kam auch bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Münchner Landgericht für keine der Parteien in Frage. Dabei handelte es sich um einen Fortsetzungstermin. Bereits im Mai hatte eine Richterin sich mit der Sache befasst. Die Gemeinde macht über ihren Anwalt Peter Bachmann geltend, dass die vereinbarte, mehrfach verlängerte Frist für den Baubeginn des Personalwohnhauses versäumt wurde. Was nicht wundert, weil SME das gesamte Großprojekt kurz nach dem ersten Spatenstich gestoppt hat. Seit nun vier Jahren erstreckt sich im Herzen des Kurviertels eine 18 000 Quadratmeter große umzäunte Brache. Ein Super-GAU fürs Ortsbild. Eine Rückabwicklung des Kaufvertrags für das Haupt-Grundstück ziehe die Gemeinde jedoch nicht in Betracht, erklärt Rechtsanwalt Bachmann. Denn dort haben schon Bauarbeiten stattgefunden, mit Regressforderungen wäre zu rechnen. Die Hoffnung ist, dass ein zahlungskräftiger Investor die Fläche mitsamt dem genehmigten Bebauungsplan übernimmt. Das bisher nicht angetastete Tennisplatz-Grundstück will die Gemeinde wieder in die Hand bekommen, um Raum für eigene Planungen im Kurviertel zu gewinnen – etwa für ein Parkdeck.

Nach der Verhandlung im Mai war die Gemeinde Bad Wiessee guten Mutes. Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Bachmann schien die Richterin geneigt, der Rückabwicklung zuzustimmen. „Aber wir wurden auf August vertröstet“, berichtet Bachmann. Doch auch da gab’s keine Entscheidung, sondern die Nachricht, dass das Referat gewechselt habe. Möglich gewesen wäre ein schriftliches Verfahren. Dem jedoch stimmte SME nicht zu. Somit blieb nur die Wiederholung.

SME-Chef Kamelger will keine Rückabwicklung ohne Tauschgrundstück

Angesichts der Vorgeschichte rechnete Bürgermeister Robert Kühn mit einer kurzen Verhandlung. Er nahm daran nicht teil. SME-Chef Kamelger, der beim ersten Termin nicht anwesend gewesen war, legte dem Gericht dagegen diesmal persönlich dar, warum er die Fläche behalten will. „Ich hatte mit der Gemeinde eine Abmachung, das Grundstück gegen ein anderes für ein Personalhaus zu tauschen“, erklärt Kamelger. Nun wolle die Gemeinde eine Rückabwicklung ohne Grundstückstausch. Dem stimme er nicht zu. Vor Gericht ließ Kamelger anklingen, es gebe einen neuen, interessanten Partner für die Realisierung des Klinikprojekts. Näheres will er zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht sagen. Gespräche mit der Gemeinde hat es schon lange nicht mehr gegeben, aber der SME-Chef weist den Vorwurf zurück, das Personalhaus-Grundstück sei für ihn wichtig, weil es vielleicht als Spekulationsobjekt tauge: „Ich wollte nie spekulieren, sonst hätte ich nicht so viel investiert.“ Für die Planung und Projektentwicklung hatte SME ein hochkarätiges Team beschäftigt.

Urteilsverkündung am 20. März

Bei der Verhandlung befasste sich der zuständige Richter Öllerer intensiv mit der Sachlage. Es seien „unklare Punkte“ angesprochen worden, ließ das Gericht am Ende verlauten. Eine Prognose, wie der Richter entscheiden wird, wagen weder Bachmann noch Kamelger. Sie müssen sich gedulden: Sein Urteil will der Richter erst am 20. März verkünden.