Landgericht verkündet Urteil: SME muss Tennisplatz-Grundstück an Gemeinde Bad Wiessee herausrücken

Von: Gabi Werner

Eine Brache hat SME im Wiesseer Kurviertel hinterlassen (im Hintergrund). Das Grundstück mit den Tennisplätzen will die Gemeinde zurückhaben. © Archiv Thomas Plettenberg

Bad Wiessee will das Grundstück mit den Tennisplätzen von Investor SME zurückhaben. Dafür kämpft die Gemeinde vor Gericht - und hat jetzt recht bekommen. Eine Berufung ist allerdings möglich.

Bad Wiessee – Das Grundstück mit den Tennisplätzen an der Wilhelminastraße ist für die künftige Entwicklung des Wiesseer Kurviertels von großer Bedeutung. Um es von der Schweizer Firma Sports Medicine Excellence Group (SME) zurückzubekommen, ist die Gemeinde vor Gericht gezogen. Nach der Verhandlung im Januar hat das Landgericht München II am Montag nun sein Urteil verkündet: Demnach muss SME das Grundstück an die gemeindeeigene Jodschwefelbad GmbH wieder herausrücken.

Bürgermeister rechnet damit, dass SME in Berufung geht

Eine große Überraschung war die Entscheidung für Bürgermeister Robert Kühn (SPD) nicht. „Wir hatten damit gerechnet, dass es so ausgeht“, erklärte er gestern in einer ersten Reaktion. Zum Jubeln ist es für den Rathaus-Chef aber zu früh. Gegen die Entscheidung des Landgerichts können noch Rechtsmittel eingelegt werden. Und Kühn ist sich sicher, dass die gegnerische Partei alle verbleibenden juristischen Mittel ausschöpfen wird.

SME will erst das schriftliche Urteil prüfen und auswerten

Ob SME den Kampf fortsetzen und tatsächlich in Berufung gehen wird, blieb am Montag offen. Geschäftsführer Florian Kamelger erklärte auf Anfrage der Tegernseer Zeitung nur: „Wir befinden uns zunächst in der Prüfung und Auswertung des schriftlichen Urteils.“ Im Anschluss daran werde sein Unternehmen das weitere Vorgehen erörtern.

Schweizer Firma wollte auf der Teilfläche ein Personalhaus bauen

Bekanntlich wollten die Schweizer Investoren auf dem Grundstück ursprünglich ein Personalhaus errichten. Dafür hatte es ihnen die Gemeinde überlassen. Nachdem das Hauptprojekt auf dem benachbarten ehemaligen Jodbad-Gelände – ein Hotelkomplex mit medizinischem Zentrum – aber bis heute nicht realisiert wurde, forderte die Gemeinde die Teilfläche mit den Tennisplätzen zurück. In dem nun erfolgten Urteil heißt es: Die Beklagte – also SME – werde verurteilt, Zug um Zug gegen Zahlung von 730.740 Euro das Grundstück an die Klägerin – also die Jodschwefelbad GmbH – herauszugeben.

Kühn bezeichnete die Entscheidung am Montag als „ersten guten Schritt“. Es sei wichtig, dass die Gemeinde die Hand auf dem Grundstück habe und es im Interesse des Ortes entwickeln könne. „Das war vom Gesamt-Gemeinderat auch so gewünscht“, betonte Kühn. Immerhin handle es sich hier um ein Grundstück in bester Lage.

Gemeinderat entscheidet über Verlängerung von Baugenehmigung

Das Gremium wird sich übrigens noch in dieser Woche erneut mit dem Thema SME zu beschäftigen haben. In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 23. März, hat der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob er die auslaufende Baugenehmigung für das Hotelprojekt von SME aus dem Jahr 2017 verlängern möchte. Bekanntlich hatten die Schweizer die Bauarbeiten auf dem riesigen Areal im Jahr 2019 von heute auf morgen gestoppt. Seither rührt sich nichts mehr auf dem Grundstück.

