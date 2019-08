Zehn Jahre Spielarena in Bad Wiessee: Jubilarin mit ungewisser Zukunft

Die Spielarena in Bad Wiessee feiert am Wochenende ihr zehnjähriges Bestehen. Doch die Freude übers Jubiläum ist nicht ungetrübt: Die Zukunft der Einrichtung ist weiterhin ungewiss.

Bad Wiessee – Für viele Familien ist die Spielarena in Bad Wiessee nicht mehr wegzudenken aus dem Tegernseer Tal. Rund 600 bis 700 Besucher tummeln sich an Spitzentagen auf dem Indoor-Spielgelände an der Wilhelminastraße. An diesem Wochenende feiert die Einrichtung von Gründer und Betreiber Sepp Niedermayer ihr zehnjähriges Bestehen. Doch wie es mit der Spielarena weitergeht, ist nach wie vor unklar.

„Das Angebot hat von Anfang an eingeschlagen“, berichtet Niedermayer (69), der die Spielarena in der ehemaligen Tennishalle der Gemeinde aufgezogen hat und seither als Pächter fungiert. Der Erfolg sei nicht unbedingt sein Verdienst, sagt der Betreiber. „So etwas hat einfach gefehlt in der Region.“ Die Spielarena sei neben dem benachbarten Badepark die Schlecht-Wetter-Occasion für Familien mit Kindern schlechthin. Trotzdem ist ungewiss, wie es nach 2021 mit dem Spielparadies weiter geht. Dann nämlich endet der Pachtvertrag Niedermayers. „Der Gemeinderat ist da sehr gespalten“, weiß der 69-Jährige, der die Einrichtung gerne persönlich in eine sichere Zukunft führen würde.

Tatsächlich gab es gerade in den zurückliegenden Monaten wieder viel Hickhack um die Spielarena. Losgetreten wurde die Debatte Anfang 2019 durch einen Antrag der SPD, die ein öffentliches Ausschreibungsverfahren gefordert hatte, um für die Zeit nach 2021 einen privaten Betreiber für eine neue Spielarena im Ort zu finden. Der Antrag wurde im Gemeinderat abgeschmettert und rief die CSU auf den Plan, die sich seither für einen Erhalt der Spielarena am bisherigen Standort und unter bisheriger Leitung stark macht.

Anfang Juli sorgte das Reizthema Spielarena noch einmal für eine heftige Debatte im Gremium, nachdem SPD und Wiesseer Block geprüft haben wollten, ob auf dem Grundstück an der Wilhelminastraße nicht der Bau eines Parkhauses mitsamt Spielarena auf dem Dach möglich wäre. Dieser Antrag scheiterte vorrangig am Widerstand der CSU.

Es läuft nun alles darauf hinaus, dass erst der im März 2020 neu zu wählende Gemeinderat über die Zukunft der Spielarena entscheiden wird. Zumal auch der Beschluss des Gemeinderats vom März dieses Jahres, zumindest die Kosten für eine Sanierung der maroden Fassade der Spielarena zu ermitteln, bisher ins Leere lief. „Die Verwaltung ist noch nicht dazu gekommen“, erklärt Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger mit Blick auf die von der CSU gewünschte Kostenermittlung.

Für Niedermayer selbst ist die Situation ernüchternd. Eine neue Spielarena an einem neuen Standort hält er für schlicht nicht rentabel. „Wenn man die komplett neu aufbaut, ist man mit fünf bis sechs Millionen Euro dabei“, erklärt der 69-Jährige. Da lasse sich wohl kaum ein privater Betreiber finden. Bedauerlich findet Niedermayer, dass die ins Auge gefasste Sanierung der Verschalung im Sande verlaufen ist. Die wäre seinen Recherchen zufolge bereits für einen Betrag zwischen 60.000 und 80.000 Euro machbar.

„Ich sehe ein, dass das ein wertvolles Grundstück ist und die Spielarena ihre Segel hier irgendwann streichen muss“, meint der Betreiber. Er würde sich aber wünschen, dass dies nicht in einer Hauruck-Aktion, sondern mit einer langfristigen Planung geschehe. Vorstellen könnte sich Niedermayer zum Beispiel, die bestehende Halle an einen anderen Standort zu versetzen. Ohne Innenleben sei die Halle gut und gerne noch zwischen drei und vier Millionen Euro wert, glaubt Niedermayer. „Das wäre doch der Wahnsinn, die zu verschrotten.“ Dem Pächter – und den Fans der Spielarena – bleibt derzeit also nichts anderes übrig, als auf die Gunst des neuen Wiesseer Gemeinderats zu hoffen.

Trotz allem: Zum Jubiläum gibt‘s am Sonntag ein Familienfest

Zum Jubiläum veranstaltet die Spielarena an diesem Wochenende ein Familienfest auf dem Gelände an der Wilhelminastraße. Aufgrund der durchwachsenen Wetter-Vorhersage findet das Fest im Freien allerdings nicht – wir ursprünglich geplant – an beiden Wochenend-Tagen, sondern ausschließlich am Sonntag, 11. August, statt. Vor der Spielarena werden vier Hüpfburgen, ein Vierfach-Trampolin sowie ein Vierfach-Bungee-Trampolin und verschiedene Kleingeräte aufgebaut. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Spielarena selbst gelten an diesem Tag ermäßigte Eintrittspreise.

