Spielarena kann sich wieder sehen lassen

Von: Gerti Reichl

Sind froh, dass die äußerliche Sanierung der Spielarena fast geschafft ist: (v.l.) Florian Sareiter, Josef Niedermayer, Florian März und Bürgermeister Robert Kühn. © THOMAS PLETTENBERG

Schandfleck war gestern. Dank einiger engagierter Helfer, Sponsoren und auch einer finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Bad Wiessee, ist die Verschönerungsaktion für die Spielarena so gut wie geschafft.

Bad Wiessee – Josef Niedermayer (72) kann wieder durchatmen. Wie gehofft, ist noch vor dem Winter die äußerliche Verschönerung der Spielarena so gut wie geschafft. Fünf Monate lang haben er und knapp zehn freiwillige Helfer nach Feierabend und an regenfreien Samstagen fleißig gewerkelt, um der früheren Tennishalle eine neue Hülle zu verpassen. Vor 13 Jahren hatte Niedermayer die Halle in eine Spiel- und Sportarena umgewandelt. Doch spätestens seit dem Abriss des angrenzenden früheren Jodbads wurde sichtbar, wie hässlich die Fassade über die Jahre geworden ist. Sie war zuletzt kein schöner Anblick mehr, auch wenn die 18 000 Quadratmeter große benachbarte Brache, die immer noch der Schweizer Sports Medicine Excellence Group (SME) gehört, den eigentlichen Schandfleck im Ort darstellt.

Die Spielarena während der Sanierungsarbeiten, hier die Ostfassade. © privat

Zumindest die Spielarena kann sich wieder sehen lassen. „Alle maroden Bretter wurden ausgetauscht, und an vielen Stellen wurde neu isoliert“, berichtet Niedermayer. An der Nordseite wurde auf die neue Holzverschalung ein graues Blech montiert, was jetzt nicht nur für eine gute Isolierung, sondern auch für eine neue Optik sorgt. Im Westen und Süden wurden die vorhandenen Holzbretter abgeschliffen und neu gestrichen. Die östliche Fassade mit den Fenstern wurde mit Stegplatten aus Plexiglas komplett erneuert. „Hier fehlt nur noch ein neuer Sockelanstrich“, sagt Niedermayer. Er ist froh, dass die Aktion, die „nicht ganz einfach und mit vielen kleinen Schwierigkeiten verbunden war“, nun geschafft ist.

Spielarena saniert: Gemeinde zahlte die Baukosten

Auch finanziell habe sich das Vorhaben in Grenzen gehalten. Hatte der Betreiber anfangs noch mit Kosten zwischen 30 000 und 40 000 Euro gerechnet, so sind es nun rund 20 000 Euro geworden. Zu verdanken sei dies unter anderem der unentgeltlichen Leistungen der örtlichen Malerfirma von Florian Seppi. Auch die Gemeinde hielt Wort und übernahm mit 13 000 Euro den größten Teil der Materialkosten. Die dennoch entstandenen Finanzlöcher müssen die Spielarena selbst und Kleinspenden stopfen.

„Ich bin begeistert vom Ergebnis, das hätten wir viel früher anpacken sollen“, gesteht Bürgermeister Robert Kühn, der sich für den Einsatz Niedermayers und der Helfer bedankt. Dabei hatte die Gemeinde noch im März, als die Planungen begannen, eine Unterstützung ausgeschlossen. Angestoßen durch die CSU-Fraktion hatte sie sich dann doch entschlossen, Niedermayer unter die Arme zu greifen.

Vertrag für Spielarena bis 2026 - was kommt dann?

Bis 30. April 2026 läuft der Vertrag noch zwischen Gemeinde und Niedermayer. Dass das Kapitel Spielarena dann zu Ende sein soll, kann sich der Betreiber jetzt noch nicht vorstellen. „Aktuell läuft’s super“, sagt Niedermayer und betont, dass er bislang keine Konkurrenz durch das „Tegernsee Phantastisch“ des Hoteliers Korbinian Kohler spüre. „Wir sind die einzige echte, von allen Bevölkerungsschichten sehr geschätzte Familieneinrichtung im Oberland“, sagt er selbstbewusst, „ein ersatzloser Abriss wäre eine Katastrophe.“

