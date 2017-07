Starkregen sorgt für Hochwasser: Land unter am Tegernsee-Ufer

Der Starkregen der vergangenen Tage hat den Pegelstand des Tegernsees ordentlich anschwellen lassen. Die Uferbereiche sind zum Teil überschwemmt.

Tegernseer Tal –In der Nacht zum Donnerstag ist der Pegelstand laut Seenschifffahrt um 70 Zentimeter gestiegen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Schifffahrts-Betrieb: Die Stege am Rottacher Strandbad und am Tegernseer Bräustüberl waren komplett überschwemmt und konnten somit nicht angesteuert werden. Dieser Zustand werde noch bis mindestens Samstag andauern, erklärte am Donnerstagabend Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. Aktuelle Infos dazu gibt es im Internet auf www.seenschifffahrt.de.

Vor allem in Bad Wiessee boten sich eindrucksvolle Bilder. Teile der Seepromenade waren überschwemmt, Bänke und Skulpturen standen unter Wasser. Hartnäckige Radfahrer oder Fußgänger konnte das aber nicht schrecken. Am Donnerstag beruhigte sich die Wetterlage wieder. Am Nachmittag war der Pegel des Tegernsees schon wieder am Sinken.

