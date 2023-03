Startschuss fürs nächste große KU-Projekt: Abriss an der Hagngasse hat begonnen

Von: Gabi Werner

Teilen

Die maroden Wohnhäuser an der Hagngasse 45 und 47 waren nicht mehr sanierungsfähig und sollen zwei Neubauten weichen. Die Abbrucharbeiten haben kürzlich begonnen. © Stefan Schweihofer

Die Abrissarbeiten an der Hagngasse haben begonnen: Die Gemeinde Bad Wiessee lässt zwei marode Mietshäuser abbrechen, um Platz für Neues zu gewinnen. Bis 2025 zieht das Kommunalunternehmen hier moderne und günstige Wohnungen hoch.

Bad Wiessee – Schon lange war angekündigt, dass die beiden Wohnhäuser an der Hagngasse in Bad Wiessee abgerissen werden müssen. Seit Kurzem nun geht es den Gebäuden tatsächlich ans Gemäuer: Der Abbruch hat begonnen. Für die Maßnahme war es laut Bürgermeister Robert Kühn (SPD) höchste Zeit. Die beiden Wohnhäuser, errichtet Anfang der 1960er-Jahre, waren der älteste Wohnungsbestand der Gemeinde – „und absolut marode“, wie der Bürgermeister erklärt. Die Häuser sollen durch Neubauten mit zusätzlichem Wohnraum ersetzt werden.

Gerne hätte das Kommunalunternehmen (KU) Bad Wiessee schon früher mit Abbruch und Neubau begonnen. Doch da spielte das Landratsamt nicht mit. Statt Einzelbauanträgen für die beiden neuen Wohnhäuser forderte es eine Überplanung des gesamten Wohn-, Sport- und Freizeitareals an der Hagngasse (wir berichteten). Die Gemeinde musste mit Satzungen arbeiten. „Ansonsten wäre es schneller gegangen“, meint Kühn.

Abbruch dauert bis Juni

Nun aber sind die Bagger angerückt, um auf dem Gelände endlich vollendete Tatsachen zu schaffen. Bis Juni, sagt Kühn, werde der Abbruch dauern. Parallel dazu läuft die Ausschreibung für den Architekten, danach geht’s mit der Planung ins Genehmigungsverfahren. Das Kommunalunternehmen rechnet mit einem Baubeginn im Frühjahr nächsten Jahres sowie der Fertigstellung der beiden Wohnhäuser im Oktober 2025.

Planung läuft noch

Wie viele Wohnungen konkret an der Hagngasse entstehen werden, kann Bürgermeister Kühn derzeit nicht sagen. Das hänge sowohl von den Plänen des Architekten als auch von den Vorgaben der möglichen Förderprogramme ab. Klar ist aber: Es sollen mehr werden als die bisher 16 Wohnungen. Kühn spricht von einer Steigerung um mindestens 20 Prozent und rund 1300 Quadratmetern Wohnfläche.

Bad Wiessee hat rund 200 Wohnungen

Für Bad Wiessee ist es ein weiterer Schritt, um für seine Bürger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Rund 200 gemeindeeigene Wohnungen verwaltet das im Jahr 2014 gegründete KU unter dem Vorsitz von Thomas Lange. Eine Zahl, auf die der Rathaus-Chef mit Stolz verweist. „Wo im Landkreis gibt es eine Gemeinde unserer Größenordnung, die einen solchen Wohnungsbestand hat?“, sagt er. Der Bestand werde sukzessive saniert, erneuert und erweitert. Das jüngste Großprojekt, welches das Kommunalunternehmen fertig gestellt hat, waren im Herbst 2021 die beiden neuen Mehrfamilienhäuser an der Dr.-Scheid-Straße. Nun sollen die Wohnhäuser an der Hagngasse folgen.

Ehemalige Mieter gut untergekommen

Die letzten Mieter waren dort schon lange vor Beginn der Abbruchmaßnahme ausgezogen. „Sie sind alle gut untergekommen“, versichert der Rathaus-Chef. Zum Teil seien sie in andere gemeindliche Liegenschaften umgesiedelt. „Das KU hat sich da vorbildlich gekümmert“, sagt Kühn. Zudem sei den ehemaligen Bewohnern der Hagngasse 45 und 47 zugesichert worden, dass – im Falle eines Rückkehr-Wunsches – ihre Bewerbungen für eine der neuen Wohnungen bevorzugt behandelt würden. Allerdings, so schränkt der Bürgermeister ein, müssten natürlich die Zugangsvoraussetzungen für den Bezug einer gemeindlichen Wohnung erfüllt sein. Auch hier gebe es entsprechende Vorgaben durch die Förderprogramme. Kühn freut sich, dass die Maßnahme an der Hagngasse nun starten konnte: „Wir sind sehr stolz, dass wir das machen können.“

gab