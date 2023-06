Streit eines Paares artet aus: Wiesseer (45) muss sich vor Gericht verantworten

Teilen

Wegen Körperverletzung musste sich ein Wiesseer (45) nun vor dem Amtsgericht Miesbach (Symbolbild) verantworten. © Thomas Plettenberg

Was genau sich zwischen dem Paar abgespielt hatte, blieb undurchsichtig. Fest steht: Ein Wiesseer (45) musste sich vor Gericht verantworten, weil er gegenüber seiner Lebensgefährtin gewalttätig geworden sein soll.

Bad Wiessee/Miesbach – Angeblich hatte der Wiesseer seiner Lebensgefährtin während eines Streits mit einem Mobiltelefon so heftig auf den Kopf geschlagen, dass diese eine Platzwunde erlitt. Doch als es jetzt am Amtsgericht Miesbach zur Verhandlung kam, schwieg sich der Angeklagte aus, und das Opfer konnte sich an den Hergang angeblich kaum erinnern.

Im Laufe eines „Gerangels“ gegen die Fensterbank gefallen?

Bei einem Restaurantbesuch sei der Mann zum Rauchen nach draußen gegangen, schilderte die 59-Jährige den Tattag. Dort sei er mit einer Bekannten vertraulich geworden, was sie so aufgebracht habe, dass sie nach Hause gefahren sei. Da habe sie die Haustür versperrt und sei in den ersten Stock gegangen, um zu telefonieren. Ihr Freund sei aber über eine defekte Terrassentür ins Haus eingedrungen und habe versucht, ihr das Telefon wegzunehmen, das auf seinen Namen laufe. Da auf dem Gerät alle ihre Geschäftskontakte gespeichert seien, habe sie sich zur Wehr gesetzt. Bei dem entstehenden „Gerangel“ sei sie gegen eine Fensterbank gefallen, habe sich dabei aber nicht verletzt.

Angeklagter und Opfer verstehen sich heute „besser denn je“

Durch den „totalen Schock“ habe sie sich dann an nichts mehr erinnern können. Den Freund habe sie aus dem Haus geworfen. Als sie im Spiegel die Verletzung gesehen habe, habe sie zuerst gedacht, das Handy sei dem Freund bei dem Kampf möglicherweise aus der Hand und ihr auf den Kopf gefallen. Als sie drei Monate nach dem Vorfall beim Umzug Blut auf dem Messingfuß einer Stehlampe in dem Zimmer entdeckt habe, sei die Erinnerung plötzlich wieder zurückgekehrt, beendete die Wiesseerin ihre Darstellung. Sie sei wohl damals in ihrem Schock über eine Matratze gestolpert und mit der Stirn auf den Messingständer gefallen. Da ihr der Lebensgefährte jedoch beim Umzug sehr geholfen habe, hätten sie sich schließlich wieder angenähert. „Wir verstehen uns heute besser denn je“, hatte dieser zuvor beteuert.

Lebensgefährtin zog Anzeige gegen Wiesseer zurück

Die Wiesseerin zog ihre Anzeige zurück. „Wieso sitzt dann der Angeklagte heute wegen Körperverletzung hier?“, fragte Richter Walter Leitner angesichts dieser Schilderung. Auch stelle sich die Frage, wieso die Geschädigte ein Kontaktverbot erwirkt habe, für das sie eine eidesstattliche Erklärung abgegeben habe.

Bei der Behandlung im Krankenhaus habe ihr die Ärztin erklärt, dass sie mit einem schweren Gegenstand geschlagen worden sein müsse, sagte die Wiesseerin. Außerdem habe die Polizei ihr zu diesem Schritt geraten. Im Protokoll der Rechtspflegerin hieß es hierzu, der Angeklagte habe die Frau mit Gewalt gegen die Fensterbank gedrückt, wobei sie die Kopfverletzung erlitten habe. Ein Polizist gab an, sie habe auch von Schlägen durch den Angeklagten gesprochen, was die Zeugin aber bestritt. Das sei die „Version“ des Ermittlers gewesen, sie habe aber gebeten, diese Passage aus dem Protokoll zu löschen.

Gericht verurteilt Wiesseer zu einer vierstelligen Geldstrafe

Bloße Vermutungen der Polizei würden nie in den Bericht aufgenommen, widersprach der Beamte. Der Angeklagte selbst wiederum hatte zu Protokoll gegeben, das Telefon nach der Partnerin geworfen zu haben. Während der Verteidiger auf Freispruch plädierte, da nichts strafrechtlich Relevantes nachzuweisen sei, verhängte Leitner eine vierstellige Geldstrafe. Der Angeklagte habe den Streit begonnen und billigend in Kauf genommen, dass die körperlich unterlegene Frau zu Schaden kommt, hieß es in der Begründung. Die Staatsanwältin hatte 120 Tagessätze zu 20 Euro als Geldstrafe gefordert. Leitner verhängte am Ende 70 mal 20 Euro.

Stefan Gernböck