Streit um die Saurüsselalm: Gütliche Einigung vom Tisch - Landratsamt positioniert sich

Von: Gabi Werner

Das Verwaltungsgericht hatte vor gut einem Jahr an der Saurüsselalm getagt. Nun wird sich wohl die zweite Instanz mit dem Streit befassen müssen. © Archiv Thomas Plettenberg

Eine gütliche Einigung in Sachen Saurüsselalm ist offenbar vom Tisch: Die Gegner der Event-Gastronomie haben die Vermittlungsversuche am Landratsamt in einer Pressemitteilung für gescheitert erklärt.

Bad Wiessee – Gerne hätten es Landrat Olaf von Löwis (CSU) und Martin Pemler, Verwaltungsdirektor am Landratsamt Miesbach, gesehen, wenn der Streit um die Saurüsselalm in Bad Wiessee außergerichtlich beigelegt worden wäre. Daher wurden Ende vergangenen Jahres Vermittlungsgespräche zwischen der Klägerseite, dem Verein zum Schutz der Bergwelt, und dem anwaltlichen Vertreter von Almeigentümer Franz Haslberger aufgenommen. Dass diese Treffen zunächst vielversprechend verliefen, bestätigen alle Beteiligten. Man sei dem Anliegen des Eigentümers „nochmals deutlich entgegengekommen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Vereins zum Schutz der Bergwelt und der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), die die Klage von Beginn an unterstützt hat.

Almeigentümer Haslberger stellte weitreichende Forderungen

Mitte Juni jedoch folgte die große Ernüchterung. Drei Monate nach dem jüngsten Gespräch habe sich der Rechtsbeistand Haslbergers endlich zu dem Vorschlag geäußert und dabei Forderungen gestellt, „die weit über die Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichts hinausgehen“, schreiben die beiden Vereine. Das Gericht hatte in seinem Urteil vom Juni 2022 die 15 genehmigten Sonderveranstaltungen pro Jahr für unzulässig erklärt. Zudem hatten die Gegner als „zentrales Anliegen“ unter anderem eine Beschränkung der wöchentlichen Hüttenabende auf 22 Uhr gefordert. Für Haslberger offenbar alles keine Option. Seinen Gegenvorschlag sehen die Naturschützer laut Pressemitteilung als „verkappte Ablehnung der ins Auge gefassten gütlichen Einigung“.

Naturschutzverbände sehen „keine positive Verhandlungsperspektive mehr“

Der Vize-Vorsitzende des Vereins zum Schutz der Bergwelt, Lorenz Sanktjohanser, und SGT-Chefin Angela Brogsitter-Finck sehen damit „keine positive Verhandlungsperspektive mehr“. Man wolle es nun auf eine „obergerichtliche Klarstellung der Rechtslage“ ankommen lassen. Party- und Eventtourismus wie die für den 30. Juli angekündigte Veranstaltung mit sechs Spitzenköchen auf der Saurüsselalm mit Menüs für 249 Euro pro Person stünden „in einem eklatanten Widerspruch zur Rechtslage und zu der vom Landratsamt genehmigten Nutzung“, sagen die Naturschutzvereine. „Wir sehen das Landratsamt daher gefordert, diesen Tendenzen, unabhängig von dem Rechtsstreit, im Rahmen der gesetzlichen Bauaufsicht Einhalt zu gebieten und für Recht und Ordnung zu sorgen.“ Die Verbände sind zuversichtlich: „Insbesondere die geschlossenen Veranstaltungen dürften nach Beendigung des Rechtsstreits der Vergangenheit angehören.“

Landratsamt sieht derzeitigen Betrieb der Saurüsselalm sehr kritisch

Auch das Landratsamt positionierte sich am Montag auf Nachfrage klar zu dem Fall: Man bedauere es sehr, dass die beiden Vereine die von Landrat Olaf von Löwis initiierten Verhandlungen für gescheitert erklären, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung aus der Behörde. Das Landratsamt teile die Auffassung der Vereine, dass Events wie die besagte Kochveranstaltung kritisch zu sehen seien und (gerade tagsüber) nicht mit einem als klassische Almwirtschaft genehmigten Betrieb in Einklang zu bringen seien. „Daher prüfen wir baurechtliche und gaststättenrechtliche Schritte, auch wenn diese aufgrund des derzeitigen rechtlichen Zustands ein eher stumpfes Schwert sein dürften“, schreibt das Landratsamt mit Blick auf das Urteil aus erster Instanz, das noch nicht rechtskräftig ist. „Als Landratsamt sehen wir es aktuell sehr kritisch, wie der rechtliche Rahmen vom Betreiber strapaziert wird.“

