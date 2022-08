Streit zwischen Ukrainerin und Russin an der Wiesseer Seepromenade

Von: Christina Jachert-Maier

Wegen eines Streits an der Seepromenade ermittelt die Polizei. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Ukrainerin und eine Russin gerieten an der Wiesseer Seepromenade in Streit. Es ging auch um den Krieg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Beleidigung.

Bad Wiessee - Der Zwist ereignete sich bereits am Dienstag 2. August, gegen 19 Uhr an der Seepromenade in Bad Wiessee. Eine russische Staatsangehörige (40) und eine Ukrainerin (29) gerieten an der Seepromenade Bad Wiessee in Streit. Dem Polizeibericht zufolge handelte es sich um eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf sich beide Frauen gegenseitig beleidigten und beschimpften. Zudem gab es auch Äußerungen im Hinblick auf den Ukraine-Russland-Krieg.

Die vorliegenden Straftaten wurde von der Polizei Bad Wiessee aufgenommen. Ermittlungen aufgrund der begangenen Straftaten laufen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die die Auseinandersetzung miterlebt haben. DIe Beamten bitten um Hinweise unter 08022/98780.