„Pionier“ plant Ort der Entschleunigung

„Offene, leichte Architektur“: Davon spricht Athos bei seiner Planung des Hotelprojekts auf dem Spielbank-/Lederer-Gelände in Bad Wiessee. © Visualisierung: Athos

Etwas weltweit Einzigartiges will die Familie Strüngmann in Bad Wiessee erschaffen. Und dazu hat sie einen Visionär ins Boot geholt: Claus Sendlinger und dessen Unternehmen Slow Hospitalit.

Bad Wiessee – Robert Kühn war bereits nervös geworden, weil auf dem brachliegenden Gelände, wo einst die Spielbank und das Hotel Lederer standen, nichts passierte. Anfang des Jahres hatte er via Gemeindebote mehr Tempo bei der Planung des Großprojekts gefordert . Schließlich waren die Pläne schon einmal ausgelegt und eine öffentliche Behandlung im Gemeinderat bereits für vorigen Herbst angekündigt gewesen. Das hat sich bis jetzt hingezogen, doch am Donnerstag befasste sich das Gremium wieder mit den Plänen der Strüngmann-Firma Athos.

Ausheben der Baugrube diesen Herbst - Hoteleröffnung 2026

Am Ende stand eine einhellige Zustimmung. Nach einer zweiten Auslegungsrunde könnte der Bebauungsplan Mitte des Jahres abschließend behandelt werden. Das Ausheben der – sehr stattlichen – Baugrube könnte im Herbst über die Bühne gehen und nächstes Jahr mit dem Bau begonnen werden. Der wird sich einige Zeit hinziehen. Die Planung von Athos sieht eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor, die Hoteleröffnung erst im darauf folgenden Jahr.

Verbale Bescheidenheit: „Pension“, „Wirtshaus“, „Kulturscheune“

Im Zuge der bisherigen Planungen war das Projekt durchaus verschlankt worden. Und das hatte einen Grund: die Ideen von Claus Sendlinger. Seine Slow Hospitality Management GmbH wurde als wahrscheinlicher Betreiber genannt, und der hatte auch Einfluss auf die Planung. Das fängt schon bei den Bezeichnungen der Gebäude an. „Pension“, „Wirtshaus“ und „Kulturscheune“ klingen nicht gerade nach Spitzen-Hotellerie, was ein klein wenig in die Irre führt. Denn das Hotel mit seinen rund 100 Zimmern wird Fünf-Sterne-plus-Standard haben. Die verbale Bescheidenheit ist vielmehr dem Konzept geschuldet, das Sendlinger verfolgt.

Betreiber genannt: Slow Hospitality des „Pioniers“ Claus Sendlinger

Das ähnelt der Slow-Food-Bewegung, nur eben umgemünzt auf das Gastgebergewerbe. Begriffe wie Entschleunigung, Austausch und Begegnung sowie bewusstes Leben spielen hier eine große Rolle. Dieser Philosophie hatte sich Sendlinger erst vor wenigen Jahren zugewandt, nachdem er als Gründer und Chef der Dachmarke Design Hotels spektakuläre Projekte entwickelt hatte. Heute sind darunter weltweit rund 300 Häuser zusammengefasst. In einschlägigen Foren wird Sendlinger immer wieder „Visionär“ oder „Pionier“, ja sogar „Guru“ genannt.

Die Projekte, an denen er jetzt arbeitet, reichen dabei weit über die Hotellerie hinaus. In Berlin entwickelt er einen innerstädtischen Campus, der das Arbeiten neu definieren soll. In Lissabon schafft er einen Rückzugsort, eine biodynamische Farm. Immer stellt der 1963 in Augsburg geborene Universalgestalter dabei die Verbindung von Leben, Arbeiten, Kunst und gerne auch Küche her.

Strüngmann-Firma will Haus im eigenen Bestand behalten

Slow Hospitality als Betreiber – das war bis zur Gemeinderatssitzung noch nicht einmal Bürgermeister Kühn bekannt gewesen. Noch ist nichts unterschrieben, aber „die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch“, sagt Athos-Sprecher Stephan Heller auf Nachfrage. Die Strüngmann-Firma werde das Haus aber im eigenen Bestand behalten.

Fragen zu Konzept und Betreiber blieben in der Sitzung am Donnerstag aus. Den Gemeinderäten, etwa Florian Sareiter (CSU) und Benedikt Dörder (SPD), war vielmehr anzumerken, dass ihnen das Projekt zu schleppend vorangeht.

Investor: „Zurückhaltender, feiner Dorfcharakter“

Die ganz großen Änderungen gegenüber dem Entwurf, den der Gemeinderat im Mai vorgelegt bekommen hatte, gab es nicht mehr. Die Gebäude wurden leicht gedreht, womit der Charakter eines natürlich gewachsenen Ensembles entstehen soll. Athos selbst spricht von einer „alpenländischen Formsprache“ sowie einem „zurückhaltenden, feinen Dorfcharakter“. Niederschlagen soll sich dies auch in den verwendeten Materialien – viel Holz und Naturstein. Mit der Umsetzung der Einzelgebäude hat Athos verschiedene Architekturbüros beauftragt. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 100 Millionen Euro.

Für leichtes Stirnrunzeln, etwa bei Johann Zehetmeier (Wiesseer Block), sorgte die steilere Dachneigung von 45 Grad bei diversen Funktionsgebäuden. In Wiessee sind gemeinhin maximal 28 Grad üblich. Doch selbst Kreisbaumeister Christian Boiger hatte damit kein Problem. Es habe Tradition, dass Gebäude mit besonderen Funktionen auch optisch auffallen. Boiger berichtete dann auch von einem „hohen Niveau der Diskussion mit den Architekten“ – passend für ein „Leuchtturmprojekt für den Ort und die ganze Region“, wie es Kühn formuliert.

Ensemble mit 21 Gebäuden: Den Charakter eines gewachsenen Dorfs soll das Hotel der Strüngmann-Firma Athos in Bad Wiessee erhalten – jedoch mit Zimmern auf Fünf-Sterne-plus-Niveau. © grafik: dak/Athos