Strüngmann-Hotel in Bad Wiessee: Vorarbeiten für die Riesen-Baustelle

Von: Christina Jachert-Maier

Als Brache präsentiert sich derzeit noch das Gelände, auf dem die Firma Athos eine große Hotel-Anlage errichten möchte. Demnächst soll die Erschließung des Baugeländes erfolgen. © Thomas Plettenberg

Die Familie Strüngmann hat erste sichtbare Zeichen gesetzt: Auf dem Gelände an der Wiesseer Seepromenade, wo ab 2023 eine Luxus-Hotelanlage entstehen soll, wurden Bäume und Gehölz gerodet.

Bad Wiessee – Ein paar Bäume mussten weichen, damit endlich stattfinden kann, worauf Bad Wiessee schon ziemlich lange wartet. Vor über zehn Jahren, im Dezember 2012, verkaufte die Gemeinde Bad Wiessee Unternehmer Thomas Strüngmann das ehemalige Spielbankgelände in der Hoffnung, dass er als Investor mit höchstem Anspruch dort ein Hotelprojekt realisiert, das den Kurort und das ganze Tegernseer Tal in eine neue Liga hebt. Das Warten und die vielen unerfüllten Ankündigungen habe die Leute müde gemacht, meint Bürgermeister Robert Kühn. Aber jetzt stehe man tatsächlich am Startpunkt. Er freue sich über die Realisierung des Leuchtturm-Projekts.

Eröffnung des Strüngmann-Hotels ist für 2026 angekündigt

Mit den Plänen von Athos, dem Familienbüro der Strüngmanns, hatte sich der Wiesseer Gemeinderat vergangene Woche beschäftigt. Es entsteht eine Hotel-Anlage mit 100 Zimmern und Fünf-Sterne-plus-Standard. Betreiber wird Claus Sendlinger mit seinem Unternehmen Slow Hospitality sein. Die Eröffnung ist für 2026 angekündigt.

Fällarbeiten auf dem Strüngmann-Gelände mit Naturschutzbehörde abgestimmt

Die nun erfolgte Rodung der Gehölze auf dem Strüngmann-Areal, zu dem neben dem Spielbankgelände auch das Lederer-Areal und das frühere Hotel Wittelsbach gehören, markiert den Beginn der Arbeiten. Die Fällarbeiten mussten mit Rücksicht auf die Natur in dieser Jahreszeit erfolgen. Die beiden größten Bäume, eine Rotbuche und eine Esche, waren Kühn zufolge ohnehin bereits geschädigt und nicht zu retten. Das Landratsamt als Untere Naturschutzbehörde habe die Rodung genehmigt, zu der ein Bericht des Gutachters vorliegt.

Im Mai beginnt dann die Erschließung des Baugeländes, wie Athos-Sprecher Stephan Heller erklärt. Mit dem Aushub der Baugrube starte man nicht mehr im Herbst, sondern erst Anfang 2023.

Baufeld muss rundherum mit Spundwänden ausgestattet werden

Die gewaltigen Erdarbeiten sind ausgesprochen aufwendig. So ist ein Spundwandverbau rund um das Baufeld erforderlich. „Das ist für die Wasserhaltung notwendig, damit der See und das Oberflächenwasser nicht in die Baugrube laufen“, erklärt Heller. Sind die Bagger erst einmal da, geht alles Schlag auf Schlag. 21 Gebäude umfasst das Ensemble, das den Charakter eines gewachsenen Dorfs erhalten soll.

Die Häuser heißen zum Beispiel Kunstscheune, Wirtshaus, Waldbad und Schwimmscheune. Errichtet werden sie gestaffelt in Abschnitten von Süd nach Nord. „Das ermöglicht uns, mit dem Rohbau der ersten Gebäude Mitte 2023 zu beginnen, während im Norden noch der Aushub läuft“, berichtet Heller.

Mega-Baustelle wird Anliegern und Bürgern einiges abverlangen

Die Mega-Baustelle verlangt den Anliegern und dem ganzen Ort viel ab. „Es werden schwierige Zeiten für uns“, weiß Bürgermeister Kühn. Vor allem, weil mit der Bebauung des ehemaligen Grühn-Areals beim Hotel Ritter und dem Senioren-Wohnkomplex beim früheren Hotel Edelweiß gleich zwei weitere Großbaustellen den Ort belasten. Aber mit Blick aufs Ziel, den Ort für die Zukunft aufzustellen, lasse sich diese Zeit überstehen, so Kühn.

Unterdessen versichert Athos, das Unternehmen setze alles daran, die Beeinträchtigungen für die Nachbarn so gering wie möglich zu halten. „Wir achten unter anderem darauf, einen sehr schnellen und koordinierten Bauablauf sicherzustellen, modernste Technik einzusetzen und emissionsarme Baumaschinen zu verwenden“, erklärt Heller. Vor Ort werde man sorgfältig darauf achten, die Zufahrtswege von und zur Baustelle ständig zu reinigen.

Südlicher Kurpark und Seepromenade bleiben zugänglich

Für Spaziergänger bleiben der südliche Kurpark und die Seepromenade Heller zufolge während der gesamten Bauzeit offen. Sobald es die Situation zulasse, wolle Athos die Planung mit allen Details der Öffentlichkeit vorstellen.

jm