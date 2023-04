Bad Wiessee wappnet sich gegen Sturzfluten

Von: Gabi Werner

So schnell kann es gehen: Der Zeiselbach in Wiessee trat bei einem Unwetter im Juni 2020 über die Ufer. Die Gemeinde will nun die genauen Risiken im Ort ermitteln. © archiv tp

Bäche, die zu reißenden Gewässern werden, unterspülte Wanderwege, vollgelaufene Keller: Bad Wiessee hat die Folgen von Starkregenereignissen schon zu spüren bekommen. Dagegen will man sich wappnen.

Bad Wiessee – Die Gemeinde will ein Sturzflut-Risikomanagement-Konzept erstellen lassen und sich an einem entsprechenden Förderprogramm des Freistaats beteiligen. Eine Handvoll Kommunen im Landkreis Miesbach hat sich dem Sturzflut-Risikomanagement bereits angeschlossen, darunter die Stadt Tegernsee. Nun haben die SPD-Fraktion und die beiden Grünen-Gemeinderäte dies auch für Bad Wiessee beantragt.

Der Verantwortung gerecht werden

„Es geht darum, unserer Verantwortung gerecht zu werden“, erläuterte Benedikt Dörder (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. In Bad Wiessee gebe es unter anderem durch den Breitenbach mit seinen vielen Anwohnern ein „großes Schadenspotenzial“. Ein integrales Konzept, wie es die Staatsregierung in ihrem Sonderprogramm fördert, sei eine gute Grundlage, um Maßnahmen zu ergreifen und zudem die Aufmerksamkeit der Bürger zu erregen, sagte Dörder. „Das ist ein wichtiger Schritt und eine wichtige Investition“, so der SPD-Gemeinderat.

Im Prinzip geht es darum, Gefahren und Risiken zu ermitteln, lokale Schutzziele zu definieren und entsprechende Maßnahmen aufzuzeigen.

Wie Grünen-Gemeinderat Karl Schönbauer erklärte, werde die Erstellung dieser Konzepte vom Freistaat mit einem Zuwendungssatz von 75 Prozent gefördert, wobei die Kosten auf 200 000 Euro pro Zone gedeckelt seien.

Hochwasserereignisse nehmen zu

In Bad Wiessee gehe man von insgesamt zwei Zonen aus. „Bei Sturzfluten“, so machte Schönbauer deutlich, „entstehen nicht nur monetäre Schäden“. Hier bestehe auch Gefahr für Leib und Leben. Im schriftlichen Antrag der beiden Gruppierungen heißt es: „Alle Experten sind sich einig, dass solche Ereignisse an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden.“

Dies hatte auch Andreas Holderer vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Rosenheim schon einmal in einem Interview mit unserer Zeitung zum Thema Sturzflut-Risikomanagement bestätigt. Um Schäden zu verhindern, helfe vor allem Vorsorge, sagte er damals. Stichwort: Bauleitplanung. Das Wasserwirtschaftsamt übernimmt beim Sturzflut-Risikomanagement zwar nicht die Planung selbst, ist aber zuständig für die Abwicklung der Förderung und die Erteilung der Zuwendungsbescheide.

Beteiligung an Sonderförderprogramm

Gegen den Antrag von SPD und Grünen hatte am Ende keiner der Wiesseer Gemeinderäte etwas einzuwenden. CSU-Sprecher Florian Sareiter ergänzte, dass beim Schutz vor Hochwasser auch die Bevölkerung besonders gefordert sei. Hier gehe es etwa darum, Versicherungen abzuschließen und die Grundstücke bestmöglich zu schützen. „Der Antrag ist ansonsten zu befürworten“, meinte der CSU-Sprecher.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat in seinem Beschluss also dafür aus, sich am Sonderförderprogramm zur Erstellung von Konzepten zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement zu beteiligen. Die Rathaus-Verwaltung wurde beauftragt, das in diesem Fall erforderliche Vorgehen mit dem Wasserwirtschaftsamt und den zuständigen Behörden abzustimmen.