Tausende feierten in Bad Wiessee das Seefest - Neues Konzept ging nicht immer auf

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Tausende Besucher genossen die abendliche Stimmung beim Seefest in Bad Wiessee und hatten dabei einen freien Blick auf den See. © Max Kalup

Bei Traumwetter feierten in Bad Wiessee mehr als 8000 Besucher das letzte Seefest der Saison. Das neue Konzept „Tradition trifft Moderne“ kam von der Idee her gut an – in der Praxis funktionierte es nicht immer.

Bad Wiessee – Weg von der Straße, kompakter und näher ran den See. Das war die Grundidee für das Wiesseer Seefest 2.0. Und die war hervorragend. Statt wie bisher die Essensstände der Wirte in der Adrian-Stoop-Straße zu positionieren, mischten sich diese heuer unter die Stände der Wiesseer Vereine. Sie rahmten landseitig die beiden lang gezogenen Plätze rechts und links des Pavillons ein. So hatten die Besucher von den vielen Biertischgarnituren, die zwischen den Ständen bis hin zum Uferrand aufgestellt waren, einen freien Blick über die Wiesseer Bucht und auf den See. Selbst die große Bühne war ein Stück gerutscht. Sie versperrte an ihrem neuen Standort weniger den Blick auf den „Hauptdarsteller“ des Abends: den See in all seiner sommerlichen Pracht mit den beleuchteten Booten.

An den Essensständen gab‘s schnell Bratwurst-Notstand

Solange es noch hell und heiß war, flanierten die Besucher zwischen dem Weg, der einst zum Haus des Gastes führte, und dem Schiffsanleger „Ortsmitte“ hin und her. Je vorgerückter die Stunde, desto mehr Gästen kamen und drängten sich regelrecht auf dem Gelände. Vor den Ständen – wo es relativ früh einen Bratwurst-Notstand gab – ebenso wie vor den Bühnen.

Bands aus München sorgten auf der kleinen Bühne für Rockmusik

Auf der Traditionsbühne mit Seeplattform begeisterten die Blaskapelle Bad Wiessee mit schmissiger bayerischer Musik, die Kreuther Goaßlschnoizer, die Argeter Alphornbläser und die Wiesseer Trachtenkinder, die auch heuer gemeinsam mit den Schaftlachern und den Hirschberglern drehten und plattelten. Auf der anderen Seite beim Schiffsanleger rockten drei Bands vom Musiker Kulturteam München (MUKT e.V.) die etwas kleinere „Mixed Stage“-Bühne, wo das Jungvolk tanzte. Die Musiker von Munich Blend, Saxugo, Rox Boxx und die Vorsitzende des Vereins, Katharina Freiin von Strachwitz, waren begeistert und voll des Danks: „Super, dass der Tegernsee solche Sachen möglich macht, dass kleine Bands hier spielen und vor Publikum auftreten können“, meinte Strachwitz.

Alphornbläser kamen akustisch nicht gegen den Sound der Rockbands an

An der Stelle, an der sich kulturell und musikalisch Tradition und Moderne treffen sollten, prallten sie aber akustisch eher aufeinander. Denn der Sound von Rox Boxx war derart verstärkt, dass die Argeter Alphornbläser mit ihren Weisen kaum dagegenhalten konnten. Wenn „We will rock you“ (Queen) und „I love Rock n’Roll“ (Joan Jett and the Blackhearts) auf das „Gloria“ und den „Bergla Ruf“ treffen, dann erlebten das viele Besucher als wenig harmonisch. Die Alphornbläser kämpften so tapfer und stoisch gegen die akustische Übermacht an, dass die Szenerie geradezu zum Sinnbild eines Kulturkampfes geriet, der hier ausgetragen wurde. Beide Seiten – Tradition und Moderne – zeigten, was sie können, beide hatten ihre begeisterten Fans, aber an der Stelle ist das neue Konzept noch verbesserungswürdig.

Erste Seefest-Lasershow stieß auf geteiltes Echo

Auf geteiltes Echo stieß die Lasershow, die Bürgermeister Robert Kühn für das erste Seefest nach Corona befürwortet hatte. Gegen 22.15 Uhr wurde die Bucht mit einer Nebelwand gefüllt und anschließend von zwei Standorten aus mit Musik (leider durch einen kurzen Übertragungsaussetzer bei einem der Geräte nicht synchron) und bunten Laserfingern bespielt. Mitentscheidend dafür, ob man die 15-minütige Show als belanglos und ohne Dramaturgie oder als „mega, etwas Besonderes, Außergewöhnliches und Einzigartiges“, wie es Kühn formulierte, empfand, war wohl der Standort, von wo aus man das Spektakel beobachtete. Denn es gab sowohl Applaus – wenngleich weit weniger lang und euphorisch als sonst nach einem klassischen Feuerwerk – als auch enttäuschte Gesichter und sogar vereinzelte Buh-Rufe.

Danach drängte der eine Teil der Besucher nach Hause, während sich der andere der großen After-Seefest-Party mit DJ hingab. Hier feierten Trachten- und Glitzer-Dirndl, Krachlederne und Jeans wieder gemeinsam und auch miteinander.

Bad Wiessee war das letzte Seefest der Saison. Rottach-Egern hatte bereits stattgefunden, Tegernsee wurde heuer wegen Personalproblemen abgesagt.

ak

Majestätische Klänge entlockten die Alphornbläser ihren Instrumenten. Sie kamen aber akustisch nicht gegen die Rockmusik von der Nachbarbühne an. © Max Kalup

Erstmals gab es heuer beim Wiesseer Seefest eine Laserhow statt eines Feuerwerks. © Max Kalup

Erstmals gab es heuer beim Wiesseer Seefest eine Laserhow statt eines Feuerwerks. © Max Kalup

Junge Bands wie Rox Boxx spielten heuer beim Seefest in Bad Wiessee. © Max Kalup

Die Mülleimer quollen schon früh über beim Seefest in Bad Wiessee. © Max Kalup

Manche Besucher und Teilnehmer suchten ein wenig Abkühlung am See. © Max Kalup

Viele Schiffe trieben beim Seefest in Bad Wiessee auf dem Tegernsee. © Max Kalup

Die Blasmusik spielte vor zahlreichen Zuhörern beim Seefest in Bad Wiessee. © Max Kalup

Tausende Besucher tummelten sich beim Seefest in Bad Wiessee. © Max Kalup

Auch für die Kinder war beim Seefest Bad Wiessee einiges geboten. © Max Kalup