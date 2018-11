Knatsch beim FC Bayern - Idylle am Tegernsee: Mit dieser Aktion sorgt Hoeneß daheim für Adventsstimmung

Weithin sichtbar ist der riesige Christbaum, der vor dem Anwesen von Uli Hoeneß in Bad Wiessee steht. Zum zweiten Mal hat der FC Bayern-Boss die Fichte heuer mit unzähligen Lichtern bestücken lassen.

„Wir sind da sehr sentimental“

von Gabi Werner schließen

Ob sich die dunklen Wolken über dem FC Bayern bei der Hauptversammlung am Freitag verziehen werden, bleibt abzuwarten. Daheim am Tegernsee ist die Welt von FCB-Boss Hoeneß unterdessen noch in Ordnung.