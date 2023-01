Tegernseer Tal: Viele Blechschäden nach Wintereinbruch - Keine Verletzten bei Unfällen

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei Bad Wiessee wurde zu mehreren Unfällen im Schneegestöber am Samstagabend gerufen (Symbolfoto). © IMAGO/Maximilian Koch

Der neuerliche Wintereinbruch hat für mehrere Unfälle im Tegernseer Tal gesorgt. Die Polizei Bad Wiessee spricht von vier Unfällen, die allesamt glimpflich ausgingen.

Tegernseer Tal – Auf insgesamt 19 000 Euro schätzt die Polizei Bad Wiessee die Höhe der Schäden, die bei insgesamt vier Unfällen am Wochenende entstanden sind. Laut den Beamten kam es bei keinem der Unfälle zu Verletzungen, vor allem am Samstagabend krachte es im Tegernseer Tal aber häufiger als sonst.

Vier Unfälle an verschiedenen Stellen

Im Kurvenbereich der Ringseestraße in Bad Wiessee touchierte ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug (4500 Euro), an der Kreuzstraße rutschte ein Fahrer mit seinem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto, wobei 2000 Euro Schaden entstanden. Ein Rempler mit einem Zaunpfosten in Bad Wiessee kommt einem Starnberger Audi-Fahrer mit 6500 Euro teuer zu stehen. Außerdem krachte ein Fahrer in Hauserdörfl alleinbeteiligt gegen einen Baum. Der Schaden: 6000 Euro. nap

